Lukaku subito in campo: ecco il numero di maglia

Lukaku subito in campo con la Roma, nel frattempo il belga ha scelto il numero di maglia per la nuova avventura in giallorosso

Dopo due giornate di campionato la Roma di José Mourinho non è ancora riuscita a trovare la prima vittoria, nonostante il calendario, almeno sulla carta, sembrava potesse essere agevole per i giallorossi, in particolare la gara d’esordio contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Un super Candreva ha impedito di raggiungere i 3 punti, con Pellegrini e compagni che si sono dovuti accontentare del pareggio alla prima davanti il proprio pubblico, e soprattutto l’ennesimo sold out dello Stadio Olimpico. Il match con il Verona è andato anche peggio, con la Roma che sotto di due reti non è riuscita a riagganciare il risultato, trovando la prima sconfitta della stagione.

In entrambi i casi la squadra avrebbe meritato di più, come dimostrano le tante occasioni create durante i primi due test ufficiali, sarà necessaria però un’inversione di marcia se si vuole davvero lottare fino all’ultimo per raggiungere l’obbiettivo prefissato, ovvero il ritorno in Champions League.

Romelu Lukaku sarà un fattore determinante, il belga infatti nel nostro campionato ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza, come dimostrano i gol e i trofei conquistati con l’Inter, nel frattempo però Big Rom ha già scelto il suo nuovo numero di maglia

Lukaku subito in campo: il belga ha già scelto il numero di maglia

Con l’entusiasmo che solo i tifosi giallorossi hanno saputo dimostrare è stato accolto oggi all’aeroporto di Ciampino il nuovo bomber di Mouirnho, ovvero Romelu Lukaku, che al suo arrivo ha trovato circa 5 mila tifosi ad attenderlo.

Grazie a lui le sorti della stagione romanista sembrano essere destinate a cambiare, ed un posto tra le prime quattro oggi appare una missione decisamente meno impossibile. Decisiva per il suo arrivo la famiglia Friedkin, che appena il Chelsea ha aperto al trasferimento in prestito ha deciso di volare personalmente per cercare di chiudere l’affare.

9️⃣0️⃣ Lukaku ha scelto la sua nuova maglia: il belga giocherà con il numero 90 sulle spalle. Lo stesso che aveva lo scorso anno all’Inter #ASRoma @Gazzetta_it pic.twitter.com/q0Nx2TkxaG — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) August 29, 2023

La sua avventura comincia dunque con un bagno di folla e le visite mediche a Villa Stuart e firma sul contratto, il belga non vede l’ora di scendere in campo ed ha già scelto il suo numero di maglia, ovvero il 90, numero già utilizzato nella passata stagione all’inter. L’ex nerazzurro è atteso già domani a Trigoria per il primo allenamento con la nuova maglia.