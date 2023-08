Nuovo colpo di scena: tentazione araba, così dice addio alla Roma

Calciomercato Roma, l’effetto domino che non ti aspetti che potrebbe portarlo in Arabia. Le prime due tessere non passano inosservate.

Definita l’operazione Lukaku, approdato poco prima delle 18 all’aeroporto di Ciampino e salutato con giubilo dai 5 mila tifosi della Roma letteralmente in delirio, i giallorossi si preparano a definire le prossime mosse.

Oltre al rebus rappresentato dalle corsie esterne, dove la situazione potrebbe scaldarsi da un momento all’altro, occhio ai possibili intrecci con vista sul reparto arretrato. Nelle prime due gare di campionato, infatti, la compagine di Mourinho ha mostrato qualche scricchiolio di troppo, prestando puntualmente il fianco alle ripartenze avversarie che poi si sono rivelate letali. Oltre a monitorare la situazione legata ad un possibile colpo in difesa – nelle ultime ore ha preso quota la pista Sarr, anche se la Roma non ha ancora affondato il colpo – occhio alla situazione tra i pali.

Calciomercato Roma, incognita Rui Patricio: l’intreccio che può portarlo in Arabia

Nelle ultime ore, infatti, sono stati proposti alla Roma diversi profili. Da Lloris ad Handanovic: non sono pochi i nomi finiti direttamente od indirettamente in orbita giallorossa. Le prime apparizioni di Rui Patricio, infatti, non hanno convinto al 100% ed è ragionevole pensare che nell’area mercato giallorossa si stia facendo qualche valutazione sul futuro dell’estremo difensore lusitano.

Voluto espressamente da José Mourinho, l’ex Wolverhampton gode della fiducia incondizionata del tecnico portoghese. Ragion per cui, ipotizzare un suo addio a poche ore dalla fine del mercato è sostanzialmente complicato. Tuttavia, nel caso in cui effettivamente la Roma dovesse chiudere per l’acquisto di un nuovo portiere, non sono esclusi colpi di scena anche sul fronte Rui Patricio. In Arabia, ad esempio, il mercato chiude il 7 settembre: un dettaglio da non trascurare, visto che diversi top club arabi sono alla ricerca di un estremo difensore di livello. Almeno in linea teorica, dunque, non è escluso che Rui Patricio possa finire nel mirino di qualche club saudita. Scenario in evoluzione.