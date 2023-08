Sky conferma ASRL: affare a sorpresa Roma-United

Calciomercato Roma, Sky conferma l’indiscrezione lanciata da asromalive.it: i ‘Red Devils’ possono affondare il colpo.

Dopo aver risolto la questione Lukaku, in casa Roma è tempo di virare su altri obiettivi. Il focus di Tiago Pinto sarà inevitabilmente rivolto al nodo rappresentato dalle corsie esterne, reparto da tempo finito sotto la lenta di ingrandimento dell’area mercato giallorossa.

Sotto questo punto di vista, occhio all’ultima indiscrezione rilanciata da Sky. Asromalive.it vi aveva già parlato della possibilità che il Manchester United, alla luce del grave infortunio accorso a Shaw, facesse un pensierino per Leonardo Spinazzola. Ipotesi confermata anche da Gianluca Di Marzio, secondo cui tra i diversi nomi finiti sul taccuino della dirigenza dei Red Devils ci sarebbe anche quello del terzino sinistro. Lo United, dunque, ha avviato i primi sondaggi esplorativi per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione Spinazzola.

Per adesso, però, il club inglese non ha ancora avanzato proposte ufficiali. Si tratta di un ‘mezzo tentativo’ che in teoria potrebbe aprire le porte a nuovi scenari a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione trasferimenti. Spinazzola-United, dunque: traccia da monitorare con estrema attenzione. Le sorprese in casa Roma non finiscono qui. Nelle prossime ore, però, a prendersi la scena sarà Romelu Lukaku, il più atteso.