Calciomercato Roma, infortunio ed emergenza: assalto inglese

La Roma sta monitorando la situazione in seguito a un infortunio che ha cambiato i piano del club in questo finale di calciomercato

Il calciomercato estivo è ormai agli sgoccioli e in questi ultimi giorni tutto può accadere con i club che cambiano idea e cercano nuovi colpi finali. Quelli arrivati a ridosso del gong sono sempre gli affari più spettacolari, ma spesso sono dettati anche dalle necessità che possono emergere dalle prime giornate di campionato. La Roma, infatti, ha scoperto di aver bisogno di migliorare le fasce, visto che l’apporto alla manovra non è stato dei migliori.

Sulla fascia destra, infatti, Kristensen non è il calciatore infallibile che tutti credevano e la scelta tra lui e Karsdorp sembra ardua. Dall’altra parte, invece, Leonardo Spinazzola è sembrato piuttosto indietro con la forma fisica nella partita contro la Salernitana. Pasquale Mazzocchi, esterno destro dei campani, è riuscito a mettere in seria difficoltà diverse volte l’ex Juventus e Atalanta cha lasciato più volte libero il fianco, come sul gol di Candreva.

Il basso livello di prestazioni non è passato inosservato ai tifosi giallorossi, che stanno comunque aspettando Lukaku. Nonostante l’eccitazione per il belga, i romanisti hanno sottolineato come la squadra abbia bisogno di rinforzare proprio i reparti laterali, che alla lunga potrebbero rappresentare un problema.

Calciomercato Roma, Shaw si infortuna: il Manchester United cerca un sostituto

Prendere un esterno, però, non è negli obiettivi dei giallorossi, come invece è per il Manchester United. In questi giorni, infatti, Luke Shaw si è infortunato lasciando scoperta la fascia sinistra dei Red Devils, che ora devono correre ai ripari per rinforzare la rosa.

Nel mirino dello United c’è Marcos Alonso, terzino sinistro spagnolo che ha giocato anche con la maglia della Fiorentina. Il nome più caldo è il suo, seguito da Reguillon e Cucurella, nomi accostati in questi giorni. Visto l’andamento che ha avuto nelle ultime partite giocate in giallorosso e l’aria di addio che lo ha avvolto nelle scorse settimane, anche Leonardo Spinazzola potrebbe rientrare nelle mire del club. L’esterno ha ammiratori in Premier League, potrebbe essere una suggestione per il Manchester, ma ad oggi il suo trasferimento sembra molto difficile.