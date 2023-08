Ultima rinuncia di Lukaku: ecco il vero stipendio

Lukaku alla Roma e sacrificio per aiutare i Friedkin: ecco gli ultimi dettagli sul colpo più importante del calciomercato giallorosso.

Il nome di Romelu ha certamente rappresentato uno dei più caldi di questa fase finale di mercato e non solo. Al termine della seconda esperienza all’Inter, il belga, reduce da una finale di Champions League che lo aveva portato a chiosare la stagione con non pochi rimorsi, è stato al centro di dinamiche estive particolari e che hanno coinvolto anche la Juventus, comparsa tra le interessate in grado di poter garantire al nuovo centravanti della Roma una permanenza in Serie A.

Mancati ammiccamenti all’Arabia e giusti incastri di mercato, in una fase delicata e importante come quella finale, hanno permesso a Tiago Pinto e colleghi di concludere in bellezza un mercato che aveva vissuto fino a non poco tempo fa un evidente e preoccupante stallo, in un primo momento figurante come destinato a sbloccarsi unicamente con l’approdo di Azmoun.

Lukaku alla Roma, ‘nuova’ rinuncia allo stipendio per aiutare i Friedkin

Come noto, l’ex stella dello Zenit ha invece rappresentato un’occasione colta dalla società per consegnare a Mourinho un nuovo jolly in attacco, senza però portare l’iraniano a ricoprire il ruolo di vice-Belotti per il quale, almeno tra le fila dei tifosi, pareva essere stato selezionato.

Al termine di un calciomercato che, soprattutto sul fronte offensivo, ha vissuto non pochi capovolgimenti e novità, i Friedkin si sono distinti per l’ennesimo colpo di teatro di questa esperienza capitolina, condendo l’attuale triennio con un trionfante arrivo, in grado di emulare e raggiungere i già importantissimi picchi toccati con gli annunci di Mourinho prima e Dybala poi.

A quanto già noto e all’entusiasmo vivido e concreto in una città che adesso attende l’ufficialità e la messa a disposizione di Big Rom quanto prima, va aggiunto un dettaglio di non trascurabile importanza legata all’ingerenza del giocatore nella felice riuscita di una trattativa basata anche sulle diplomazie nate sull’asse Roma-Londra.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Lukaku si è decurtato ulteriormente lo stipendio, rinunciando anche a circa 500mila euro. Una rinuncia che lo porta attualmente a percepire 7 milioni di euro all’anno, per un complessivo lordo di 9.1 milioni, contrariamente ai circa 10 previsti all’inizio.

Ciò è servito a coadiuvare i Friedkin e il fair play finanziario: la voglia di Roma da parte del belga passa anche per questo segnale di rinuncia importante. Giusto ricordare che in quel di Londra gli erano garantiti 10.8 milioni all’anno, mentre all’Inter ne guadagnava 8.5.