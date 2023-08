Addio Juventus e contatto con l’agente: c’è un ostacolo per Pinto

Addio Juventus e contatto con l’agente: per il colpo last minute c’è un ostacolo per Pinto. Ecco cosa avrebbe in mente il gm giallorosso

Il mercato della Roma non si ferma. Anzi: Pinto sembra essere pronto alle occasioni last minute che, ricordiamolo, ci sono sempre state. E secondo quanto riportato da TuttoSport oggi in edicola, il gm portoghese avrebbe bussato alla Juventus.

Difficile. Ma non impossibile, perché nonostante quelle che sono state le smentite della Roma, il quotidiano torinese svela che ci sarebbe stata una call tra i giallorossi e Bonucci, per capire la fattibilità dell’operazione. Ricordiamo che la Roma un difensore forse lo cerca per andare a sostituire Ibanez ceduto in Arabia, e nell’attesa del rientro di Kumbulla, che dovrebbe esserci all’inizio del prossimo anno.

Calciomercato Roma, per Kostic c’è l’ostacolo formula

Bonucci, comunque, come sappiamo, è anche tentato dalla Lazio, dopo aver rifiutato almeno per ora l’Union Berlino, visto che vorrebbe chiudere la carriera in Italia. Ma il sondaggio di Pinto comunque non si sarebbe fermato solamente al difensore (che così come vi abbiamo riportato ieri non sembra, comunque, essere nei piani della Roma), ma avrebbe riguardato soprattutto Kostic, l’esterno serbo che la Juve vorrebbe cedere.

In queste si sta parlando in maniera insistente di uno Spinazzola in bilico, tant’è che il gm della Roma avrebbe messo nel mirino Sosa dello Stoccarda. Ma l’occasione potrebbe arrivare dall’Italia anche se difficilmente, pure in questo caso, la Juve potrebbe accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto. Giuntoli semmai ci potrebbe pensare davanti ad un obbligo, ma è una formula che al momento la Roma non ha mai utilizzato. Vedremo. Sicuramente saranno degli ultimi giorni di mercato scoppiettanti.