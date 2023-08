Addio Spinazzola: Pinto ha già trovato l’erede

Addio Spinazzola, riaffiorano i dubbi sul futuro dell’esterno mancino che potrebbe anche partire. Pinto ha in mente già il possibile erede

I dubbi sono tornati a riaffiorare dopo l’esclusione nell’undici iniziale contro il Verona. Ma anche i fischi dell’Olimpico della settimana prima contro la Salernitana erano stati, forse, un indicatore che le cose sarebbero potute cambiare nello spazio di poco tempo. E così è stato, visto che adesso il futuro di Spinazzola, così come raccontato dal Corriere dello Sport, è in bilico.

Nello scorso mese di luglio, quando era arrivata la non ricchissima, rispetto a quello che ci siamo abituati a vedere, offerta araba, Mourinho aveva dato delle garanzie all’esterno sul fatto che avrebbe iniziato il campionato da titolare. Così poi effettivamente è stato, ma le risposte che sono arrivate da Spinazzola di certo non hanno del tutto convinto. Negli ultimi giorni inoltre sarebbe stato fatto un sondaggio dal Manchester United, e quindi si sta valutando attentamente l’evolversi della situazione. Soprattutto perché la Roma ascolterebbe delle offerte per un giocatore che sul monte ingaggi pesa 12milioni di euro lordi.

Addio Spinazzola, Borna Sosa è il sostituto

Qualora Spinazzola dovesse essere ceduto è normale pensare che la Roma abbia bisogno di un innesto immediato visto che il solo Zalewski non potrebbe sostenere da solo tutta la stagione. Un nome dalle parti di Trigoria circola da un poco di tempo, ed è quello di Borna Sosa.

Classe 1998, da cinque anni è il titolare dello Stoccarda. Il problema, però, sarebbe sempre lo stesso, quello dei costi: tra cartellino e stipendio i giallorossi non possono in nessun modo rimetterci. Nonostante questo la pista è da seguire nel corso dei prossimi giorni, quelli di chiusura di un mercato che alla Roma ha regalato Romelu Lukaku, che possiamo tranquillamente definire il colpo dell’estate.