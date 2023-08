Addio Roma e offerta ufficiale: balla un milione

Addio Roma e plusvalenza Pinto: il calciomercato giallorosso può adesso distinguersi per almeno una nuova uscita dopo l’arrivo di Lukaku.

Dopo una fase di importante stallo, il mercato della Roma è nuovamente entrato nel vivo, distinguendosi in questa fase finale per una massiccia attenzione nei confronti delle possibili soluzioni per accontentare definitivamente Mourinho e consegnare lui una rosa che possa competere con maggiore veemenza rispetto allo scorso anno.

Al netto di malumori legati alle recenti prestazioni dei singoli e della squadra, reduce dalla totalizzazione di un solo punto nel corso di queste prime due giornate, l’arrivo di Lukaku ha in queste ore generato un entusiasmo evidente e tutt’altro che dissimile da quello vissuto nel corso degli ultimi due anni co Mourinho prima e Dybala poi.

In attesa di evoluzioni sull’ufficialità e sulla messa a disposizione del belga per i prossimi impegni della Roma, però, l’attuale fermento non arresta certamente le valutazioni del club sullo scenario delle uscite che, sin dal mese di giugno, ha rappresentato uno degli aspetti in grado di generare le maggiori attenzioni ai piani alti di Trigoria.

Addio Solbakken, offerta ‘ufficiale’ Olympiacos: balla un milione

Dopo aver chiosato il mese di giugno con la totalizzazione di una cifra a dir poco importante in termini di plusvalenze, la Roma ha vissuto la fase centrale di quest’estate con una certa attenzione verso i nuovi approdi, senza per questo dimenticare di cercare e trovare gli incastri giusti per continuare ad epurare tatticamente ed economicamente la rosa di Mourinho e il corpo di giocatori a libro paga dei Friedkin.

In questi giorni finali, sono tutt’altro che da escludersi novità in uscita, soprattutto alla luce dei recenti interessamenti greci per Ola Solbakken. Arrivato da svincolato dopo il bel rendimento al Bodo Glimt, il norvegese era finito anche al centro di una contesa di mercato con il Napoli, senza però riuscire fino a questo momento a rendere e giocare con continuità sotto la gestione dello Special One.

L’essere arrivato a costo zero garantirebbe alla società una comoda plusvalenza, che potrebbe essere garantita dall’attuale interesse dell’Olympiacos. Pinto chiede 6 milioni di euro mentre, come riferisce Goal.com, il club ellenico ne ha offerti 5. Da capire le possibili evoluzioni nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, con una forbice certamente non ampissima e una scadenza di mercato ormai sempre più vicina.

Da ricordare che Solbakken è legato alla Roma da un contratto da 1.2 milioni di euro fino al 2027.