Altro assist ufficiale alla Roma: domino inglese

Altro assist ufficiale alla Roma: il dominio delle squadre inglesi stavolta rischia di favorire i giallorossi in questa trattativa

Tiago Pinto è finalmente riuscito nell’impresa di riuscire a portare un attaccante a José Mourinho, che lo aspettava ormai dalla fine del ritiro in Portogallo. Il nome è di quelli pesanti, ovvero Romelu Lukaku, centravanti ex Chelsea e Inter, che in Italia ha già dimostrato tutto il suo valore.

Il recente scudetto nerazzurro è anche merito suo, grazie ai tanti gol segnati sotto la guida di Antonio Conte. Non è stato facile, soprattutto perché il calciatore guadagnava circa 12 milioni di euro netti a stagione, ma i giallorossi sono stati bravissimi a convincerlo a sposare il progetto giallorosso.

Sul contratto è presente anche una clausola nel caso in cui il club giallorosso decidesse di acquistarlo a titolo definitivo la prossima stagione, somma che potrebbe essere raggiunta anche con la cessione di Abraham, che potrebbe fruttare alle casse societarie circa 20 milioni di euro.

Nel frattempo però dall’Inghilterra potrebbe arrivare un altro assist per la Roma di Mourinho, scatenando un effetto domino che vede coinvolti anche i giallorossi.

Altro assist alla Roma dall’Inghilterra: effetto domino clamoroso

L’arrivo di Lukaku non sancisce la fine delle operazioni in entrata o in uscita per la Roma. I giallorossi sono ancora alla ricerca di un difensore centrale che, a livello numerico, dovrebbe sostituire Rober Ibanez, che ha salutato la capitale per approdare in Arabia.

In uscita potrebbero esserci alcuni nomi a sorpresa, tra cui quello di Solbakken e Leonardo Spinazzola, con il primo accostato all’Olympiakos, mentre l’ex Juve è seguito dal Manchester United.

I Red Devils però non sono del tutto convinti dell’esterno romanista, infatti la prima scelta resta l’esterno del Chelsea Cucurella, per il quale per il momento i Blues non sembrano intenzionati ad accettare la richiesta di prestito dello United.

Il calciatore ha già un accordo per approdare a Manchester, eppure il Chelsea lo fa ancora scendere regolarmente in campo, chiaro segnale ai rivali di dover alzare l’offerta. Nel caso in cui i Red Devils non volessero venire incontro a queste richieste si aprirebbe la possibilità di un trasferimento in Inghilterra per Leonardo Spinazzola.