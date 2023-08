Annuncio UFFICIALE prima di Roma-Milan: cessione definita

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Milan: il comunicato ufficiale suggella definitivamente la positiva chiusura dell’operazione.

Archiviato il KO del Bentegodi contro l’Hellas, la Roma va a caccia dell’immediato riscatto in campionato. Il calendario offre subito un’opportunità importante, ma allo stesso tempo una sfida da preparare con la massima attenzione: venerdì alle 20.45, infatti, all’Olimpico i giallorossi se la vedranno con un Milan in forma e reduce da due Vittorio consecutive.

Tutti i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Romelu Lukaku. Per l’ufficialità dell’acquisto del belga è ormai solo questione di ore, con ‘Big Rom’ che nel corso della sfida con il Milan dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. L’acquisto dell’ex bomber dell’Inter amplia in maniera importante il ventaglio di alternative offensive a disposizione di José Mourinho. Con il mercato ancora aperto, però, non sono poche le indiscrezioni e gli affari definiti o in via di definizione.

Verso Roma-Milan, UFFICIALE il passaggio di Saelemaekers al Bologna

Era già imbastita da tempo, ma nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale della definizione trattativa con la firma sul contratto: Alexis Saelemaekers è un nuovo calciatore del Bologna. L’accordo tra i felsinei e i rossoneri è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi sui 13 milioni di euro complessivi.

Ad imprimere l’accelerata definitiva alla positiva definizione dell’affare è stata sicuramente la volontà del calciatore, che ha accettato l’offerta dei rossoblu con la possibilità di inserirsi in uno scacchiere tattico che dovrebbe esaltarne le caratteristiche. Ecco il comunicato ufficiale:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024 e con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers al Bologna FC.

Il Club rossonero augura ad Alexis le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.