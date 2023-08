Calciomercato Roma, ufficiale: altro affare col Sassuolo

Calciomercato Roma, si chiude ufficialmente un altro affare con il Sassuolo: il calciatore si unisce così ai neroverdi

Il mercato in entrata della Roma era partito con i fuochi d’artificio, con gli acquisti a parametro zero di Aouar e Ndicka, arrivati rispettivamente dal Lione e dal Francoforte. Poco dopo però ci furono bruschi rallentamenti, a causa dei paletti imposti dalla Uefa, che obbligarono i giallorossi a registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

Superato questo momento di difficoltà si pensava che si potesse riprendere con gli acquisti per completare la rosa, ma le limitate risorse economiche a disposizione di Tiago Pinto hanno rallentato la chiusura di diversi affari.

In particolare in attacco, dove il gm giallorosso ha seguito diversi profili, tra cui Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, prima di virare su Zapata e Marcos Leonardo. Alla fine prendere tempo si è rivelata una scelta saggia, visto che alla fine la nuova punta di José Mourinho sarà nientemeno che Romelu Lukaku, uno che in Serie A ha ampiamente dimostrato di poter fare la differenza.

Anche in uscita però le operazioni non sono finite qui, con i giallorossi che hanno chiuso ufficialmente un’altra cessione al Sassuolo.

Calciomercato Roma, ufficiale la cessione al Sassuolo

Il rapporto tra la Roma ed il Sassuolo resta saldo, nonostante il muro dei neroverdi nell’affare che avrebbe dovuto riportare Davide Frattesi in giallorosso. La società emiliana ha infatti “gonfiato” il prezzo del centrocampista, arrivando a chiedere circa 40 milioni di euro a Pinto, che lo scorso anno si è visto costretto ad abbandonare la trattativa.

La Roma ci ha riprovato anche quest’anno, ma anche in questo caso riportare Frattesi nella capitale sembrava una missione quasi impossibile, visto che il Sassuolo continuava a chiedere più di 30 milioni per cedere il suo gioiellino.

Alla fine a spuntarla è stata l’Inter, che ha accontentato le richieste economiche degli emiliani, e la Roma si è vista costretta a virare su Renato Sanches e Paredes, dopo che anche Matic ha dato l‘addio alla capitale.

Un altro affare tra i due club è stato delineato, con la cessione del primavera Matteo Falasca, esterno sinistro classe 2004, che non si unirà alla prima squadra dei neroverdi, bensì alla primavera, per cercare poi spazio in prima squadra.