Campionato nel caos, ufficiale: doppio ricorso respinto

Caos campionati in Italia e nuova tappa nelle vicende legali che si intrecciano con il calcio. Ora è ufficiale, il doppio ricorso è stato respinto e la retrocessione confermata.

La Giustizia sportiva torna ad intervenire sulle vicende dei campionati italiani. Lo scorso anno la Serie A è stata caratterizzata da quanto accaduto alla Juventus. La squadra bianconera, nell’ambito dell’inchiesta Prisma, è stata sanzionata definitivamente con dieci punti di squalifica. E le vicende giudiziarie hanno coinvolto anche il secondo livello del campionato calcistico italiano, trascinandosi in varie tappe legali dallo scorso anno fino alla nuova stagione.

La Serie B 2023-24 è partita nel caos giudiziario, tra iscrizioni in bilico e ricorsi presentati dalle squadre retrocesse. I casi riguardano il Lecco, che ha conquistato la serie cadetta grazie ai play-off contro il Foggia. La squadra lombarda poi ha rischiato di essere esclusa per problematiche relative allo stadio, smuovendo il Perugia a richiedere la riammissione al campionato di Serie B. La squadra umbra è retrocessa sul campo la scorsa stagione, chiudendo il campionato al terzultimo posto. Diversa la posizione del Brescia, contro la quale si è mossa la Reggina, esclusa dalla serie cadetta per vicende finanziarie.

Serie B nel caos, sentenza UFFICIALE: respinti i ricorsi di Perugia e Reggina

Il consiglio di stato si è pronunciato ufficialmente sui ricorsi presentati da Perugia e Reggina, respingendoli entrambi. Rimangono quindi disattese le richieste delle due piazze calcistiche, con gli umbri che ripartiranno dalla Serie C. I calabresi invece potrebbero ripartire dai Dilettanti.

Certe dell’iscrizione in Serie B sono invece il Lecco ed il Brescia, che avevano conquistato sul campo il diritto a partecipare al campionato. Anche questa stagione inizia con le manovre giudiziarie che stravolgono calendari e tempistiche di gioco. Le due squadre lombarde infatti non sono ancora scese in campo per disputare gare ufficiali, mentre la Serie B ha già disputato tre giornate in calendario. Ora sarà la Lega Serie B a dover stabilire le nuove date per i recuperi delle due squadre.