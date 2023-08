Contatto Mourinho-Sergio Ramos: sfida e pole position giallorossa

Sergio Ramos alla Roma e sfida giallorossa: Mourinho scende in campo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tra i vari fili conduttori di una proprietà da sempre silente quanto concreta come quella dei Friedkin, c’è certamente anche quello legato alla volontà di provare a regalare alla piazza e al proprio allenatore giocatori di caratura internazionale, in grado di migliorare il tasso tecnico della rosa e, al contempo, la visibilità e l’importanza del brand capitolino.

Lo stesso annuncio, sorprendentemente inatteso, come quello di Mourinho più di due anni fa aveva rappresentato una sorta di emblematica catalisi a quello che sarebbe stato il modus operandi di una proprietà che da lì a poco, oltre che a rasentare una clamorosa doppia vittoria europea in dodici mesi, avrebbe regalato alla città di Roma campioni come Dybala prima e lo stesso Lukaku poi, nonché la gioia e la speranza di poter lottare per ambitissimi e importanti obiettivi.

Contatti Sergio Ramos-Mourinho: sfida e pole position giallorossa

La notizia di questi ultimi giorni e del pomeriggio di ieri ha certamente riguardato l’approdo di Big Rom nella Capitale, concretizzato al termine di una trattativa non semplice ma certamente favorita dagli incastri giusti e dalle felici diplomazie tra i Friedkin e la proprietà del Chelsea. Proprio mentre si infittiscono i possibili scenari finali anche sul fronte delle uscite, però, gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere come il calciomercato potrebbe non fermarsi al solo Lukaku.

Le attuali defezioni palesate in difesa e l’esigenza di provare ad allungare il pacchetto difensivo potrebbero infatti portare la Roma a cercare soluzioni last minute che, anche in questo caso, potrebbero essere non poco pregne di sorprese. Su tale fronte, si sottolinei quanto evidenziato dal giornalista Andrea Losapio, a detta del quale la Roma potrebbe considerare l’ipotesi Sergio Ramos.

Divenuta intrigante ma poi utopistica suggestione nella prima estate di Mourinho nella Capitale, l’ex Real Madrid è attualmente svincolato e sulle sue tracce ci sarebbe un Galatasaray certamente in vantaggio rispetto alla stessa Roma. La su citata fonte parla però di contatti tra Mourinho e lo storico difensore spagnolo, ben conscio dell’importanza e della nobiltà garantita dalla possibilità di lavorare con un allenatore come lo Special One.