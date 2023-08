Dalla Roma alla Premier, nuovo colpaccio in Sudamerica: conferma ufficiale

Calciomercato Roma, dal Paraguay arriva un annuncio che tira in ballo anche i giallorossi, molto attenti al futuro di un classe ‘2005.

Non ancora smaltiti i postumi della ‘sbornia’ Lukaku, i dirigenti della Roma si sono rituffati a capofitto sul mercato per cercare di capitalizzare eventuali occasioni intriganti. Dalla difesa alle corsie esterne: Tiago Pinto sta sondando diverse opportunità, non chiudendo la porta ad un colpo tra i pali.

Già definita nelle sue linee essenziali, invece, l’operazione Marcos Leonardo. Con il brasiliano l’accordo è già in cassaforte da settimane, mentre il Santos ha sensibilmente ammorbidito la sua posizione in vista di una cessione a gennaio. Manca soltanto l’ultima curva prima di trovare l’accordo totale ma le sensazioni sono assolutamente positive. Che lo scouting della Roma veda nel Sudamerica un ottimo serbatoio dal quale poter attingere talenti importanti è confermato anche da un altro annuncio che arriva dal Sudamerica.

L’agente di Enso Gonzalez allo scoperto: “Lo seguiva la Roma”

Ai microfoni di ‘Cardinal Deportivo’ ha infatti parlato Pedro Aldave, l’agente di Enso Gonzalez, esterno offensivo in forza al Club Libertad Asuncion. Facendo il punto della situazione legata al suo assistito, Aldave non solo ha confermato lo stato avanzato della trattativa che sta portando Gonzalez al Wolverhampton, ma ha accennato anche ad un interessamento della Roma.

Ecco quanto riferito sull’argomento: “Il Wolverhampton lo seguiva da quattro mesi, si tratta di un calciatore molto popolare. Tra i club interessati c’era anche la Roma: ho avuto un summit in Italia, tuttavia i rapporti tra l’Asuncion e i Wolves hanno fatto la differenza, rendendo le cose più facili”.

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’affare, dall’Inghilterra emergono nuovi dettagli sui termini dell’accordo tra i Wolves e il Club Libertad Asuncion, chiuso sulla base di un trasferimento a titolo definitivo sulla base di una valutazione complessiva da circa 5 milioni di sterline.