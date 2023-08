Lukaku alla Roma, l’ex svela tutto: “Mi ha telefonato”

I giallorossi hanno ufficializzato oggi l’arrivo di Lukaku consegnando il contratto alla Lega e l’ex ha svelato un grande retroscena

A Roma si respira aria di eccitazione e di felicità, finalmente i giallorossi sono riusciti a prendere Romelu Lukaku, che è stato accolto da un bagno di folla a Ciampino. I tifosi romanisti si sono mossi in massa per dare il benvenuto all’ormai ex Chelsea, che ha accettato la proposta di Tiago Pinto. Per convincerlo c’erano tutti a Londra: dal general manager ai Friedkin, passando anche per la CEO Souloukou.

Il passaggio in giallorosso ha fatto scalpore, con i tifosi degli altri club che non si aspettavano un colpo simile da parte di Mourinho. Soprattutto quelli dell’Inter non hanno gradito l’epilogo del giocatore che a inizio campagna acquisti trattava proprio con Giuseppe Marotta. Durante i colloqui, però, è emerso come il belga stesse intrattenendo rapporti in sordina con la Juventus, intenzionata a prenderlo in caso di addio di Vlahovic.

Il tutto, però si è concluso con un inserimento last minute di Tiago Pinto, che è riuscito a prendere il calciatore belga. Al Chelsea vanno circa 5 milioni, mentre al calciatore 7.5, quattro in meno rispetto all’ingaggio che percepisce con i Blues. Questi, poi, non hanno voluto pagare i restanti 4 a cui Big Rom ha rinunciato.

Lukaku alla Roma, Nainggolan confessa: “Se ha bisogno ci sono”

Un gesto molto importante che dimostra la voglia del calciatore di approdare in giallorosso quanto prima e aiutare Mourinho a raggiungere i propri obiettivi. Intanto, unna grande mano per l’arrivo di Big Rom è stata data non solo dai Friedkin e dal tecnico, che ha chiamato il giocatore.

Anche Radja Nainggolan ha parlato con il classe 1993. Come ha confessato lo stesso ex centrocampista in diretta a Retesport, infatti, Romelu lo ha chiamato: “Sì, ci siamo sentiti. Gli ho detto che se ha bisogno di qualcosa ci sono per tutto dato che conosco l’ambiente. Ci dovremmo sentire anche oggi“. Il centrocampista ha continuato parlando anche della condizione fisica del giocatore, così come delle differenze di rosa tra la Roma attuale e quella della semifinale di Champions. Proprio su questa si è soffermato il belga, che ha poi concluso affermando che tornerebbe con grande piacere in giallorosso.