Roma-Milan, non solo Dybala: assenti due big all’ultimo allenamento

Verso Roma-Milan, non hanno svolto la seduta di allenamento odierna: le ultime in casa giallorossa in vista del big match.

Dopo il solo punto guadagnato nelle prime due uscite in campionato contro Salernitana ed Hellas Verona, la Roma di José Mourinho vuole immediatamente risalire la china. Vietato sbagliare per Belotti e compagni, che nell’anticipo della terza giornata di campionato se la vedranno con un Milan apparso decisamente in forma, ringalluzzito da una campagna acquisti ragionata che ha aumentato le scelte a disposizione di Stefano Pioli.

In attesa di ufficializzare l’affare Lukaku, che si è sottoposto alle visite mediche di rito già nel tardo pomeriggio di ieri e dovrebbe partire inizialmente dalla panchina nella sfida con il Milan, la compagine giallorossa si è riunita per la seduta di allenamento odierna. Così come accaduto 24 ore fa, né Pellegrini né Spinazzola hanno svolto la seduta con i compagni. Staremo a vedere se si tratta soltanto di una gestione programmata, come lasciato trapelare nelle scorse ore. Assente anche Paulo Dybala, che sta smaltendo i postumi dell’infortunio all’adduttore patito contro l’Hellas Verona. Gli esami a cui si è sottoposto la ‘Joya’ hanno escluso lesioni, ma la presenza dell’argentino è comunque in forte dubbio per il big match di venerdì sera con i rossoneri.