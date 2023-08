Roma-Milan, tentazione Lukaku per Mourinho

Roma-Milan, venerdì i giallorossi tornano in campo per la terza giornata di Serie A: subito tentazione Lukaku per Mourinho

Oggi è il giorno dell’annuncio ufficiale. O almeno così pare. Poi inizierà la programmazione, per capire quando Lukaku sarà pronto a scendere in campo per aiutare la Roma. Per vederlo in forma serve tempo – si è allenato da solo inizialmente e poi con l’Under 21 del Chelsea – e negli ultimi giorni era a Bruxelles, in attesa del passaggio verso Roma da parte di Dan Friedkin che ieri ha fatto scalo in Belgio per prenderlo.

Questa mattina sarà a Trigoria, dopo aver sostenuto ieri le visite mediche e si comincerà a capire il suo stato di forma. Si può tranquillamente affermare che non è al meglio, e per vederlo tonico serve un poco di tempo, e queste due settimane di sosta dopo venerdì per via delle nazionali potrebbero aiutare Mourinho a rimetterlo in sesto anche perché, Lukaku, potrebbe anche non essere convocato dal Belgio appunto per questo motivo.

Roma-Milan, Lukaku almeno in panchina

In ogni caso contro il Milan, dopodomani, in un Olimpico che probabilmente sarà di nuovo soldout, dovrebbe esserci, almeno in panchina, per prendersi l’abbraccio del proprio pubblico. Quello che ieri già gli ha fatto capire qualcosa dopo il suo atterraggio a Ciampino. Quello innamorato follemente di un giocatore che è in grado, nelle migliori condizioni fisiche, di fare la differenza in qualunque club.

Lukaku per arrivare alla Roma si è abbassato lo stipendio ed è andato incontro alle esigenze del club. E quella di venerdì potrebbe essere l’occasione per scoprire cosa vuole dire essere spinti dall’Olimpico. Senza dimenticare che sarà anche la prima in panchina di Mourinho che ha scontato i 10 giorni di squalifica e che quindi tornerà vicino ai propri uomini. Sì, anche la sua assenza si è sentita, eccome.