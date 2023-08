Suggestione Sergio Ramos, Friedkin scatenati: altro colpo in difesa

Suggestione Sergio Ramos, i Friedkin sono scatenati e preparano anche il colpo in difesa: ma la Roma ha già smentito

Non è finita qui. Almeno così pare. Chissà, magari dopo ieri, visti i cori, visto quello che è successo poi in città quando i Friedkin sono stati fermati dai tifosi che li hanno ringraziati in tutti i modi – e loro non si sono tirati indietro – potrebbe arrivare un altro rinforzo in queste ore di mercato, le ultime. Magari potrebbe arrivare anche un difensore, visto che Ibanez è andato via e visto che Kumbulla rientrerà solamente a gennaio.

La Roma ha smentito – spiega la Gazzetta dello Sport – quasi scandalizzata da quelle che sono state le domande: perché è stati chiesto al club se sono stati trattati, o possono essere trattati in queste ultimissime ore di operazioni, Bonucci e Sergio Ramos. Due difensori maturi, che prendono tanto è vero, ma che soprattutto nel primo caso si potrebbero accontentare di un ingaggio ridotto. Difficile, ma nessuno si stupirebbe più di nulla dopo Lukaku, accolto ieri a Ciampino da 5mila cuori pulsanti d’amore.

Sembrano operazioni folli, che hanno poche possibilità di andare a buon fine anche perché adesso non c’è nessun pensiero. Però potrebbe scattare qualcosa, forse, difficile, ma per Lukaku è nato tutto così, da un giorno all’altro. Sì, qualche sentore c’era, ma niente lasciava immaginare che si potesse chiudere una trattativa così velocemente. Sì, perché poi, calcolando bene i tempi, è stato tutto così veloce rispetto al tempo che di solito un club impiega per chiudere operazioni del genere.

Bonucci, comunque, e in questo caso lo spiega il Corriere dello Sport, si sarebbe offerto un mese fa ma il profilo non convince. Quindi niente da fare. Mentre per Sergio Ramos abboccamenti al momento non ce ne sarebbero stati. Però chissà, come idea last minute, per quello che ormai tutti chiamano un “instant-team”, potrebbe essere una soluzione. Per un altro bagno di folla a Ciampino.