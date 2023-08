Addio last minute e ritorno di fiamma: sentenza Juventus

Calciomercato Roma, affondo e ‘ritorno’ di fiamma in Premier League: parti al lavoro per sbloccare la trattativa.

L’arrivo di Lukaku ha certamente rappresentato il momento e il punto più alto dell’attuale calciomercato della Roma, distintosi per un’attenzione importante nei confronti delle uscite ma, al contempo, da una ricerca divenuta ad un certo punto quasi esasperata per l’approdo di almeno un volto nuovo nella regione offensiva da assegnare a Mourinho per un campionato ormai iniziato.

Dopo Azmoun, il prossimo numero 90 giallorosso potrebbe rappresentare un coadiuvante di importanza tutt’altro che trascurabile, senza però per questo rappresentare la chiosa di una campagna acquisti che potrebbe regalare ai tifosi della Roma almeno una ciliegina da apporre su una torta felicemente preparata da Pinto e colleghi nel corso di questi mesi. Le difficoltà di Rui Patricio e le incertezze in queste prime due gare di campionato da parte della difesa non escludono valutazioni nel reparto arretrato ma modifiche e integrazioni potrebbero tangere anche un altro aspetto.

Calciomercato Roma, addio last minute Kostic e ritorno di fiamma in Premier: la Juve ha deciso

Ci riferiamo alla situazione relativa agli esterni, non proprio brillante e rappresentante una questione di cui noto già dalla scorsa stagione. Senza avanzare giudizi affrettati sui nuovi arrivati o sentenziare già sull’operato di chi sia da tempo centrale all’interno dello scacchiere di Mourinho, modifiche sulle corsie potrebbero risultare difficili ma non da escludersi aprioristicamente.

A far discutere e chiacchierare, in particolar modo, era stata la possibile cessione di Spinazzola al Manchester United, congelata dalle evoluzioni successive e da una scadenza del calciomercato ormai sempre più vicina. Nel frattempo, ai piani alti di Trigoria non è mai stato perso di vista il nome di Filip Kostic, soffiato alla Premier dalla Juventus lo scorso anno e reputato nella Capitale un rincalzo ideale previo l’addio al 37 giallorosso.

Come riferito dalla penna de La Stampa, Nicola Balice, in casa Juventus continua la cooperazione con l’agente Alessandro Lucc al fine di infiammare lo scenario West Ham, basato sul forte interesse del passato per l’ex Eintracht tra le fila degli Hammers. Il club inglese ricerca un profilo come quello del serbo mentre la Juve non si rivelerà sorda di fronte ad eventuali offerte last minute. La decisione è però presa: Kostic partirà solo se con opzione di riscatto tendente facilmente all’obbligo, con una valutazione di circa 15 milioni di euro.