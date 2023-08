Calciomercato Roma, da una capitale all’altra: distanza ridotta

Calciomercato Roma, 6 milioni subito e Pinto è pronto a dare l’ok per la cessione. Plusvalenza totale per i giallorossi

Trattativa serrata. Adesso è proprio così. Dopo un primo abboccamento la situazione è diventata quella di una corsa contro il tempo quasi, visto che il mercato è in chiusura e per cercare l’accordo serve accelerare. La Roma è pronta a cedere Solbakken per centrare una plusvalenza piena visto che il norvegese è arrivato dal Bodo a parametro zero. E su di lui l’Olympiacos fa sul serio.

La richiesta della Roma, così come vi abbiamo raccontato in questi giorni, è di 8milioni di euro per il cartellino dell’esterno offensivo che orma è fuori dal progetto tecnico di José Mourinho. Di possibilità di vederlo in campo non ce ne sono, e Pinto sta spingendo per una sua uscita. Al momento dalla Grecia è arrivata un’offerta di 5milioni, ritenuta non congrua da parte del club giallorosso. La sensazione è che la stretta di mano tra le parti possa arrivare per qualcosa di meno rispetto alle iniziali intenzioni giallorosse.

Calciomercato Roma, la situazione Solbakken

Sei milioni e passa la paura. Sarebbe questa la cifra secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che Tiago Pinto potrebbe accettare per chiudere in maniera definitiva la questione e piazzare a bilancio un colpo importante. L’intenzione, spiega ancora il quotidiano, è quella di trovare un accordo. E questa intenzione arriva sia dalle parti del club capitolino sia dalle parti di quello greco. Si tratta a oltranza.

Un tesoretto che, magari, Pinto potrebbe pure decidere di reinvestire sul mercato per quel difensore centrale che tanto bene farebbe a Mourinho che ha solo 4elementi in rosa. E giocando a tre dietro, forse la situazione nel corso dell’anno potrebbe diventare problematica. Certo, qualcuno degli esterni si potrebbe adattare (il tecnico lo ha confermato nella conferenza stampa prima del Verona), ma è evidente che non è la stessa cosa. Vedremo.