Calciomercato Roma, nuovo affare last minute con il Leeds

Calciomercato Roma, sulla sirena potrebbe concretizzarsi un ultimo affare con gli inglesi del Leeds: ore decisive per il trasferimento

Il campionato è ripreso ed i giallorossi si vedono subito costretti ad inseguire le dirette pretendenti per un posto in Champions League a causa del pareggio interno contro la Salernitana. Una delle note positive del match è senza dubbio la prestazione del Gallo Belotti, autore di ben tre gol, di cui uno annullato per questione di millimetri e che fa ben sperare i tifosi romanisti.

I suoi gol potrebbero essere fondamentali durante il corso della stagione, e potrebbero essere proprio quello che è mancato lo scorso anno alla squadra, visto che in campionato l’ex Torino non è mai riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. La seconda giornata invece ha visto gli uomini di Mourinho trovare la prima sconfitta della stagione, cadendo sotto i colpi del Verona, che è stato bravo a sfruttare i contropiedi e le incertezze dei calciatori romanisti.

Per quanto riguarda il mercato invece le operazioni potrebbero non essere finite qui, con la società che studia un ultimo colpo di mercato cercando l’accordo con gli inglesi del Leeds.

Calciomercato Roma, affare sulla sirena con il Leeds

Dopo esser riuscito a finalmente a regalare all’allenatore il tanto agognato attaccante non è finito il lavoro di Tiago Pinto, che in queste ultime ore sta sondando la possibilità di chiudere altri affari sulla sirena. Alla rosa romanista mancherebbe ancora un difensore centrale, che potrebbe però anche non arrivare dopo che la società ha fatto uno sforzo economico incredibile per portare a Roma il belga.

Tra i tanti nomi che sono circolati c’è anche quello di Sergio Ramos, svincolato dal Psg, in cerca di una nuova avventura dopo aver rifiutato le offerte dall’Arabia. Difficile che arrivi la fumata bianca, visto anche il poco tempo a disposizione ed il contrato faraonico del difensore centrale ex Real Madrid, ma un’altra operazione potrebbe concretizzarsi a breve.

Secondo le ultime indiscrezioni uno dei possibili partenti in queste ultime ore di questa finestra di trasferimenti potrebbe essere il norvegese Ola Solbakken, che è stato cercato dal Leeds United. Il club inglese potrebbe rimanere orfano di Willy Gnonto, ragion per cui la società vuole tutelarsi, acquistando l’attaccante norvegese, che potrebbe partire davanti ad un’offerta di 4 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro).