Europa League, UFFICIALE: ecco le avversarie della Roma

Europa League, UFFICIALE: le sentenze definitive decretano le qualificate. Le possibili avversarie della Roma di Mourinho.

Esattamente tre mesi dopo la camaleontica e certamente non poco ricca di emozioni serata vissuta da Pellegrini e compagni in quel di Budapest, gli uomini di Mourinho si trovano all’inizio di un nuovo percorso sotto l’egida del portoghese, ad oggi contraddistinto dalla modifica massiccia di diversi aspetti della squadra nonché dalla presenza di un giocatore di caratura internazionale quale Romelu Lukaku.

L’obiettivo di Big Rom e compagni, dopo un inizio di stagione in sordina e salita, resta quello di dover far bene e ragionare step by step per affrontare al meglio quella che è di fatto, almeno da contratto, la terza e ultima stagione di Mourinho sulla panchina giallorossa. Evoluzioni e scenari restano certamente passibili di modifiche e novità mentre tra le poche certezze ad oggi annoverabili nel bagaglio giallorosso c’è quella legata alla volontà di voler combattere con veemenza, per il terzo anno di fila, in campo europeo.

Europa League, sentenze e qualificazioni UFFICIALI: le possibili avversarie della Roma

La prima stagione di Mourinho, come ricorderanno tutti i tifosi della Roma, si era conclusa con una vittoria internazionale, mancante da troppo tempo e in grado di fungere da catalisi alla maturazione di una mentalità europea che non poco si è riflessa nel percorso della Roma lo scorso anno in Europa League.

Come ammesso dallo stesso Mourinho circa un mese fa, l’obiettivo è adesso quello di provare a inseguire un sogno spentosi a fine maggio per una serie di circostanza di cui i tifosi sono ben memori, onorando un percorso che, dopo l’ormai avvenuto inizio della Serie A, si appresta sempre di più ad entrare nel vivo.

In attesa di un sorteggio previsto nella giornata di domani, venerdì 1 settembre al Grimaldi Forum nel Principato di Monaco, la serata odierna ha sentenziato le squadre che hanno superato gli spareggi, al termine dei doppi incontri disputati a distanza di una settimana il 24 e il 31 agosto. Queste le qualificate:

QARABAG – ARIS LIMASSOL – SLAVIA PRAGA – SPARTA PRAGA – SHERIFF – AJAX – OLYMPIACOS – UNION SG – HACKEN – LASK

Roma e Atalanta saranno in prima fascia, insieme a Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Rangers e Ajax. Queste, invece, le altre tre fasce.

II

Sporting, Slavia Praga, Rennes, Olympiakos, Real Betis, Marsiglia, Qarabag, Lask

III

Molde, Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Maccabi Haifa, Sturm Graz, Saint Gilloise

IV