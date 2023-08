Lukaku alla Roma, Marotta non si trattiene: “È un circo”

Lukaku alla Roma, annuncio a sorpresa da parte del dirigente: “Non me lo immaginavo”. Ecco le dichiarazioni integrali.

L’approdo di Romelu Lukaku in giallorosso ha certamente generato non poche attenzioni e discussioni nel corso di questa settimana finale di calciomercato, contraddistinta in casa Roma dalla ricerca quasi esasperata di una soluzione che permettesse di chiosare in modo degno e definitivo una campagna acquisti che ha visto i Friedkin e Tiago Pinto plasmare la rosa e consegnare non poche novità a José Mourinho.

Il belga è stato, almeno fino a questo momento, l’ultimo volto nuovo aggiunto alla compagine giallorossa, che qualche giorno prima aveva annunciato anche l’arrivo di Azmoun, gradito allo Special One e destinato a divenire un importante jolly offensivo. Questo soprattutto alla luce del possibile addio di Ola Solbakken, arrivato da svincolato a Roma lo scorso gennaio e in una posizione tale da garantire una certa e comoda plusvalenza al club giallorosso.

Lukaku alla Roma, l’annuncio di Marotta: “Il mondo del calcio è come un circo”

In attesa di comprendere quelle che potrebbero essere le prossime evoluzioni nel corso delle ore finali di mercato, sia sul fronte delle entrate che delle uscite, il nome di Romelu Lukaku continua ad echeggiare con veemenza nell’etere capitolino, generando però delle discussioni e dei commenti anche a latitudini meno prossime alla Capitale.

Questo soprattutto alla luce dell’importanza del giocatore nonché del protagonismo da lui assunto nel corso di un calciomercato durante il quale, prima delle avances della Juventus o delle ricchissime tentazioni arabe, l’ex Inter pareva destinato ad una permanenza in quel di Milano. Proprio a poche ore dalle parole di chi, come Moratti, non abbia speso dichiarazioni troppo ammiccanti nei suoi confronti, arriva l’annuncio da parte di Beppe Marotta.

Il dirigente dell’Inter si è espresso a margine della conclusione dei sorteggi di Nyon, toccando tra i vari punti anche quello relativo alla decisione di Lukaku di andare alla Roma di Mourinho. “Non me lo immaginavo ma il mondo del calcio è un circo, un mondo come Barnum. Non meraviglino, dunque, situazioni che svaniscono e altre che nascono poi. Dal punto di vista della competitività, Lukaku alla Roma rende la Serie A più interessante“.