UFFICIALE Lukaku: è arrivato anche il comunicato della Roma

Roma, l’acquisto di Romelu Lukaku è UFFICIALE: c’è il comunicato del club giallorosso dopo che il contratto era già stato depositato in Lega.

Alla vigilia della sfida con il Milan, la Roma può esaltarsi con un’altra notizia. Un comunicato apparso sul sito giallorosso ha infatti ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku.

Il contratto dell’attaccante belga, che per la sua nuova avventura capitolina ha scelto la maglia numero 90, in realtà era già stato depositato in Lega nella giornata di ieri. Qualche ora dopo, ‘Big Rom’ era stato protagonista di uno shooting fotografico deluxe nell’area prospiciente il Colosseo. Era solo questione di ore, insomma, prima anche la Roma ufficializzasse l’affare: il che si è materializzata proprio qualche minuto fa. Lukaku approda in giallorosso con la formula del prestito oneroso secco, senza obbligo né diritto di riscatto con la Roma che verserà circa 7 milioni di euro nelle casse del Chelsea.

Roma, UFFICIALE l’acquisto di Lukaku: c’è il comunicato

Il bomber belga ha accettato una decurtazione sostanziosa dell’ingaggio pur di approdare nella Capitale. E proprio Lukaku non ha fatto nulla per nascondere tutta la sua soddisfazione per la positiva conclusione dell’affare:

“L’accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte.”

Lukaku ha continuato: “Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo”.