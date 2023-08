Un pupillo di Mourinho preferito a Spinazzola: blitz per il prestito

Uno dei pupilli di José Mourinho supera Spinazzola nelle gerarchie del mister: blitz della società per prelevare li calciatore in prestito

Si sta per concludere la sessione estiva di calciomercato che ha fatto stare con il fiato sospeso tanti tifosi romanisti e non. Per i giallorossi è forse stata una delle più tormentate della storia recente del club, cominciata con i fuochi d’artificio, grazie all’acquisto di Aouar e Ndicka, e finita ancora meglio con l’arrivo nella capitale di Romelu Lukaku.

Nel mezzo però c’è stato un lungo periodo di incertezza, nel quale si è arrivato a criticare l’operato di Tiago Pinto e della società, alla quale molti tifosi chiedevano un grande colpo per sperare di poter tornare a competere per le prime quattro posizioni. L’arrivo del belga dunque ha placato questo malumore, rilanciando di fatto le aspettative giallorosse in vista di questa stagione

Le operazioni, sia in entrata che in uscita, potrebbero non essere finite qui, con la società che è ancora alla ricerca di un possibile difensore centrale dopo la partenza di Ibanez, anche se il tempo a disposizione è ormai agli sgoccioli, mentre un pupillo di Mourinho potrebbe prendere il posto di Spinazzola, si lavora per il prestito.

Un pupillo di Mourinho prende il posto di Spinazzola: si lavora per il prestito

La Roma è ancora al lavoro per cercare di smaltire la rosa, cedendo i calciatori ritenuti in esubero dopo l’arrivo dei nuovi acquisti. Tra i tanti nomi che potrebbero trovare una nuova squadra c’è anche quello del norvegese Ola Solbakken, che con l’arrivo di Lukaku potrebbe trovare ancora meno spazio nella capitale, ed ecco dunque che prende piede anche per lui l’ipotesi del trasferimento.

Non è l’unico calciatore sul quale circolano notizie riguardanti un imminente addio. Secondo le ultime indiscrezioni infatti uno dei dubbi della società riguarderebbe Leonardo Spinazzola. L’esterno è in scadenza nel 2024, ragion per cui la società deve ragionare se cederlo e cercare di monetizzare, oppure credere ancora in lui e rinnovargli il contratto.

Nel frattempo l’ex Juventus era finito nel mirino del Manchester United, che aveva pensato a lui nel caso in cui non fosse arrivato Cucurella in prestito dal Chelsea. Nonostante i Blues abbiano chiuso la porta ai Red Devils per il trasferimento dell’esterno spagnolo lo United ha deciso di virare su un altro pupillo di Mouirnho, ovvero Sergio Reguilon, per il quale la società inglese si è già mossa per il prestito, mentre Spinazzola dunque è vicino alla permanenza nella capitale.