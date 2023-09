Addio Roma e firma in Arabia: l’agente dice tutto

Calciomercato Roma, addio e firma in Arabia: arriva l’annuncio ufficiale dell’agente che fa chiarezza.

Manca sempre meno alla fine di un calciomercato che non poche novità ha saputo regalare anche nel corso di questi ultimi giorni e che si appresta adesso ad entrare nelle sue battute finalissime. A pochissime ore dal fischio di inizio di Roma-Milan, che sarà occasione di presentazione di Romelu Lukaku, gli snodi di mercato paiono ancora numerosi, soprattutto, però, sul fronte delle uscite.

Salvo clamorose e sorprendenti novità, infatti, la ciliegina, saporitissima, di questo mercato potrebbe essere rappresentata proprio all’approdo del centravanti belga, al cui arrivo si credeva in un primo momento poter far seguito la firma di almeno un volto nuovo anche nella regione arretrata di campo.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’agente di Spinazzola

Da tale punto di vista, gli attuali presupposti impediscono di credere di poter assistere ad aggiornamenti in entrata clamorosi, mentre diversi movimenti potrebbero ancora riguardare le uscite. Particolare attenzione, ad esempio, è stata rivolta nei confronti dello scenario Solbakken, infiammatosi in questi ultimi giorni e prossimo a concludersi con la firma ufficiale del norvegese con l’Olympiacos.

Scenario dissimile, invece, per Leonardo Spinazzola, protagonista di un avvio di campionato tutt’altro che brillante e finito nel mirino recentemente anche del Manchester United, che ha però da poco ufficializzato Reguillon come rincalzo sulla corsia. L’ex Juventus, come noto, aveva però generato attenzioni anche in Arabia Saudita, circa le quali si è espresso ai microfoni di Tv Play l’agente Davide Lippi, commentando la posizione del 37 come segue.

“L’interesse dell’Arabia Saudita è vero ma non c’è stata nessuna offerta concreta. Spinazzola resterà alla Roma“.