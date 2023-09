Addio Roma last minute: volo e visite mediche fissate

Calciomercato Roma, addio last minute e partenza fissata: atteso in città in mattinata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime operazioni di mercato giallorosso hanno permesso di registrare un certo dinamismo nel corso della parentesi finale di questa campagna acquisti, contraddistinta da un blocco nella sua fase centrale che aveva visto Tiago Pinto e colleghi andare incontro a non poche difficoltà, soprattutto durante la ricerca del centravanti.

La scelta, come noto, è alla fine ricaduta su Romelu Lukaku, approdato al termine di una trattativa per la quale, come ammesso dallo stesso giocatore, è bastato poco più di una chiamata nonché la capacità di incastrare tutti i tasselli determinanti. La soddisfazione dei Friedkin, protagonisti del terzo grande regalo alla piazza nel corso di questo triennio, sottolinea l’importanza dell’attuale calciomercato, per il quale potrebbero però adesso arrivare in queste ultime ore novità finali di non poco conto.

Calciomercato Roma, Solbakken atteso in mattinata ad Atene: tutte le cifre

L’ultima settimana, Lukaku a parte, era stata contraddistinta da una certa attenzione anche nei confronti della ricerca delle giuste soluzioni per le retrovie, laddove, soprattutto i tifosi, hanno confidato soprattutto nell’ingaggio di almeno un volto nuovo, oltre che di un eventuale portiere che apportasse maggiori garanzie rispetto ad un Rui Patricio apparso non poco in difficoltà in queste prime due uscite.

Con ogni probabilità, però, la campagna acquisti romanista terminerà con operazioni in uscita, in un gioco squisitamente simmetrico rispetto a quello di inizio estate, quando ai piani alti di Trigoria si era cercato soprattutto di epurare la rosa dei suoi numerosi esuberi. Sul fronte degli addii, il nome più caldo è stato fin qui quello di Ola Solbakken, che avrebbe alla fine deciso di sposare la causa dell’Olympiacos.

Come riportato da Andrea Di Carlo e dalle citate fonte greche, l’ex Bodo Glimt è atteso nella giornata odierna ad Atene alle ore 11.15 per le visite mediche, dopo le quali il norvegese apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai biancorossi. L’operazione dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro. Tardive e respinte le avances del Leeds.