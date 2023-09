Calciomercato Roma, offerta choc dall’Arabia Saudita

Calciomercato Roma, offerta dall’Arabia Saudita per uno dei titolarissimi di José Mourinho: i giallorossi rischiano di perdere i pezzi

Il mercato in Italia volge al termine, ed è tempo per molti tifosi di dare i “voti” alle operazioni svolte dalla Roma. Fino a poco tempo fa circolava un certo malumore tra i tifosi romanisti, che speravano in una sessione di mercato decisamente più attiva da parte della società, che però ha dovuto fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa in ambito di Fair Play Finanziario.

Dopo gli acquisti a parametro zero di Aouar e Ndicka ci si aspettava molto da Tiago Pinto, che però è stato limitato dalle scarse risorse economiche a sua disposizione. Nonostante questo il gm portoghese è riuscito a portare nella capitale anche Kristensen, Paredes e Renato Sanches, con gli ultimi due che vanno a completare il pacchetto di centrocampisti a disposizione di José Mourinho dopo l’addio a sorpresa di Nemanja Matic, che ha scelto il Rennes per motivi personali.

Dopo la conclusione dell’affare Lukaku però il malcontento dei tifosi è sparito, lasciando spazio ad un ritrovato entusiasmo, che ha portato oltre 5 mila tifosi all’aeroporto di Ciampino per accogliere il belga. Le cessioni però non sembrano essere finite qui, e lo Special One rischia di perdere un altro dei suoi titolarissimi.

Calciomercato Roma, clamorosa offerta dall’Arabia

Il calciomercato in Italia si chiude definitivamente, tuttavia possono ancora chiudersi operazioni con i calciatori svincolati, non è da escludere quindi un ultimo acquisto a sorpresa dai club di Serie a. Nel frattempo però la Roma lavora alle cessioni, con Ola Solbakken che ha già lasciato la capitale per trasferirsi ad Atene.

Il norvegese è atterrato questa mattina all’aeroporto per cominciare la sua nuova avventura in Grecia con la maglia dell’Olympiakos, da questa operazione la società ricaverà circa 5 milioni di euro, che rappresentano comunque una plusvalenza visto che l’attaccante è arrivato a titolo gratuito dal Bodo Glimt.

Chris Smalling turns down offers from Saudi Arabia https://t.co/Sg38yLiLf9 — RomaPress (@ASRomaPress) September 1, 2023

Attenzione, perché potrebbe non essere l’unica cessione last minute, con lo Special One che rischia di perdere uno dei suoi calciatori migliori. Stiamo parlando di Chris Smalling, il quale, secondo le ultime indiscrezioni il difensore inglese avrebbe ricevuto alcune proposte dall’Arabia Saudita, che però sarebbero state prontamente rispedite al mittente, l’inglese è dunque concentrato solo sulla Roma e sulla stagione appena cominciata, durante la quale si spera si possano raggiungere gli obbiettivi prefissati.