Calciomercato Roma, rinforzo in difesa ufficiale: arriva in prestito

Calciomercato Roma, rinforzo in difesa e non solo: arrivano entrambi in prestito. Contratti depositati in Lega, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Manca ormai sempre meno alla conclusione di questa campagna acquisti, iniziata in casa Roma con la tristezza e il rammarico per quanto accaduto a inizio estate in quel di Budapest, quando Pellegrini e colleghi videro spegnersi le speranze di alzare al cielo il secondo trofeo continentale nel corso di soli dodici mesi.

Pochi giorni dopo, il rigore in extremis di Dybala avrebbe permesso agli uomini di Mourinho di partecipare alla prossima edizione di Europa League, chiosando una stagione alla quale ha fatto seguito un attento quanto concreto modus operandi da parte di Tiago Pinto e colleghi. In una prima fase, questi ultimi avevano attenzionato soprattutto la questione relativa alle uscite, divenuta prioritaria nel corso del mese di giugno ai fini del raggiungimento degli obiettivi da inseguire per il Fair Play Finanziario.

Calciomercato Roma, difensore in prestito per le giovanili: arriva dal Corinthians

Totalizzata la giusta e necessaria somma di plusvalenze, in casa Roma ci si attendeva un dinamismo ben più importante durante il mese di luglio, contraddistinto invece dal verificarsi di una serie di circostanze che hanno generato non poche difficoltà per l’arrivo di un nuovo centravanti.

In tanti ricorderanno telenovele come quella di Scamacca o Zapata e Morata, felicemente archiviate però i questi giorni con il colpo di teatro, in pieno stile Friedkin, chiamato Lukaku. Il centravanti belga rappresenterà certamente la ciliegina sulla torta ad un mercato che è stato definito soddisfacente dalla stessa proprietà. Il tempo stringente rende eventuali mosse finali di mercato non semplicissime, al netto delle speranzose attese dei tanti tifosi che confidavano in almeno un volto nuovo per la regione di campo arretrata.

Al momento, non si registrano grandi novità o margini che lascino prevedere con certezza la realizzazione di un arrivo finale in queste ore. Non deve però passare inosservata l’informazione emersa sul sito ufficiale della Lega Serie A, sul quale si legge del deposito in Lega del contratto di un giovane difensore brasiliano, Joao Gabriel Cardozo Santos Maklouf.

Il classe 2007 arriva in prestito dal Corinthians fino alla prossima stagione, insieme all’attaccante del Vicenza, Alessio.