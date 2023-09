Calciomercato Roma, visite mediche e firma: formula innovativa

Calciomercato Roma, tutto fatto per l’addio: la cifra può cambiare in base alle seguenti condizioni. Gli ultimi aggiornamenti.

Tante le trattative in grado di infiammare questi ultimi giorni e queste ultime ore di mercato, contraddistinte in casa Roma dal grande entusiasmo per l’affare Lukaku e, attualmente, per l’attesa di una campagna acquisti che, almeno nelle speranze dei tifosi, potrebbe regalare ancora qualche novità.

Le defezioni palesate nel corso di queste prime uscite hanno aumentato la consapevolezza della piazza di avere bisogno di almeno un volto nuovo nella regione di campo arretrata. Mancanza di giusti incastri e tempo a disposizione agli sgoccioli rendono però una chiosa di mercato col botto (dopo Lukaku) uno scenario di realizzazione tutt’altro che semplice, al netto dell’imprevedibilità di un calciomercato che può regalare sempre novità e sorprese.

Calciomercato Roma, firma vicinissima per Solbakken: tutte le cifre e i dettagli

In attesa del gong finale, però, la Roma pare in questa fase molto attenta, come sta accadendo sin da inizio giugno, sulle questioni relative alle uscite, circa le quali arrivano novità di non poco conto.

Dopo aver chiosato il primo mese di mercato con una massiccia serie di operazioni in uscita, necessarie e importantissime ai fini del Fair Play Finanziario, Tiago Pinto e colleghi non hanno mai messo in secondo piano il monitoraggio delle giuste situazioni per concretizzare nuovi addii. Tra gli ultimi, manca sempre meno per l’ufficialità di Ola Solbakken, finito nel mirino anche del Sassuolo ma alla fine approdato all’Olympiacos.

Dopo essere volato in Grecia in mattinata, dovrebbe ormai mancare sempre meno per la firma ufficiale sul contratto che lo legherà al club ellenico in prestito. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la cifra del prestito oneroso si attesta su 1.5 milioni di euro ma la somma potrà cambiare in base alle presenze dell’ex Bodo Glimt. Maggiori saranno le sue presenze, minore sarà il pagamento finale nelle casse giallorosse.