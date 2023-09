Colpo last minute prima di Roma-Milan: annuncio ufficiale

Colpo last minute prima di Roma-Milan, c’è l’annuncio ufficiale che arriva appunto a pochi minuti dall’inizio del match

Il calciomercato estivo del 2023 si è ufficialmente concluso pochi minuti fa. E tra pochi minuti scenderanno in campo Roma e Milan. Una sfida difficile per la squadra di Mourinho che però deve cercare a tutti i costi la prima vittoria della propria stagione contro i rossoneri che invece sono a punteggio pieno.

Vedremo quello che dirà l’Olimpico, che ha abbracciato per la prima volta Romelu Lukaku, presentato prima del match. Ma il colpo dell’ultim’ora, dopo non aver centrato Taremi e dopo lo stop del Siviglia per Rafa Mir, lo ha piazzato il Milan di Pioli, che ha preso un attaccante, Jovic, che andrà a fare il vice di Giroud in questa stagione dei rossoneri.

Colpo last minute, Jovic è del Milan

Il serbo arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Un colpo davvero dell’ultim’ora quello dei rossoneri che in pochi minuti hanno trovato l’accordo con la viola che comunque prima, aveva chiuso il proprio parco attaccanti prendendo anche Beltran, un altro che era stato accostato ai giallorossi. Che poi, fortunatamente, hanno portato a Trigoria l’ex Inter di proprietà del Chelsea.

Senza dubbio il Milan è una delle squadre che si sono mosse maggiormente in questa sessione. Pioli si può assolutamente ritenere soddisfatto del lavoro svolto dalla propria società in questa estate dopo un avvio sicuramente non dei migliori con l’addio a Maldini e Massara. Però adesso le cose sono cambiate e anche parecchio. Speriamo che però stasera i rossoneri siano impegnati mentalmente a pensare all’ultimo colpo. La Roma ne potrebbe approfittare.