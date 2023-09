È già nella Capitale: visite mediche e firma

È già nella capitale: il calciatore è sbarcato per sostenere le visite mediche di rito, per poi cominciare l’avventura con la sua nuova maglia

Dopo due giornate di campionato la Roma di José Mourinho non è ancora riuscita a trovare la prima vittoria, nonostante il calendario, almeno sulla carta, sembrava potesse essere agevole per i giallorossi, in particolare la gara d’esordio contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Un super Candreva ha impedito di raggiungere i 3 punti, con Pellegrini e compagni che si sono dovuti accontentare del pareggio alla prima davanti il proprio pubblico, e soprattutto l’ennesimo sold out dello Stadio Olimpico. Il match con il Verona è andato anche peggio, con la Roma che sotto di due reti non è riuscita a riagganciare il risultato, trovando la prima sconfitta della stagione.

In entrambi questi match i giallorossi avrebbero meritato decisamente di più, ma sarà necessaria comunque un’inversione di marcia se si vuole sperare di centrare l’obbiettivo quarto posto che, nonostante l’arrivo di Lukaku è ancora tutt’altro che scontato. Nel frattempo sul fronte mercato arrivano importanti novità, il calciatore è atterrato nella capitale per visite mediche e firma sul contratto.

È già nella capitale: programmate le visite mediche e poi firma sul contratto

Nonostante il mercato stia volgendo al termine queste sono ore decisive per definire le ultime trattative sia in entrata che in uscita. Nello specifico la Roma sta lavorando solo sulle ultime cessioni per cercare di sfoltire la rosa a disposizione dell’allenatore José Mourinho.

Uno dei principali indiziati per l’addio alla capitale era il norvegese ex Bodo Ola Solbakken, che già lo scorso anno aveva trovato poco spazio, complice una condizione fisica non ottimale dell’attaccante. Il numero 18 con l’arrivo di Azmoun e Lukaku ha perso ancora di più la fiducia dell’allenatore, ed una cessione sembrava inevitabile.

Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport i giallorossi sarebbero riusciti a trovargli una nuova squadra, ovvero l’Olympiakos, l’attaccante infatti stamattina è atterrato nella capitale greca per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club, i giallorossi incasseranno circa 5 milioni da questa cessione.