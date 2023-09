Firma UFFICIALE in Premier, Pinto bloccato dal pupillo di Mou

Calciomercato Roma, firma ufficiale in Premier League: il pupillo di Mourinho ‘blocca’ anche Pinto. Gli ultimi aggiornamenti.

Non solo l’affare Lukaku ma anche tante altre questioni: gli ultimi giorni di mercato sono stati contraddistinti da una forte attenzione anche nei confronti di plurimi scenari che avrebbero potuto fungere da nobile chiosa ad una campagna acquisti rivelatasi comunque importante quanto dinamica per Tiago Pinto e colleghi.

Gli aspetti attualmente più interessanti riguardando certamente le uscite, con la posizione di Ola Solbakken finita al centro delle attenzioni principali nel corso di queste ultime ore, contraddistinte dalla contesa Olympiacos-Sassuolo e dalla firma sempre più vicina del norvegese con il club greco.

La formula sarà quella del prestito oneroso dipendente soprattutto dal numero di presenze ottenute sul campo dall’ex Bodo Glimt, il cui nome non sta però rappresentando l’unico in grado di generare le attenzioni maggioritarie nel corso di queste battute finali di mercato.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Reguillon al Manchester United

A far discutere, soprattutto nel corso di quest’ultima settimana e, in particolar modo, di questo periodo successivo all’emersione delle evidenti difficoltà di alcuni singoli, era stata la posizione di chi non avesse convinto in queste primissime uscite di campionato.

Basti pensare ai fischi rivolti a Spinazzola contro la Salernitana o alle defezioni di Rui Patricio, in grado di infiammare attese e speranze di mercato. La questione portiere resta ad oggi bloccata quanto complicata mentre la poszione di Spinazzola pareva poterlo destinare alla Premier League, soprattutto in seguito all’infortunio di Luke Shaw che aveva portato i Red Devils a mettere nel mirino, tra i vari, anche il 37 di Mourinho.

La scelta è alla fine ricaduta su Reguillon, laterale spagnolo ben noto a Mourinho e il cui approdo al Manchester United è stato ufficializzato proprio in queste ore.