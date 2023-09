Formazioni ufficiali Roma-Milan: Mourinho senza tre big

Formazioni ufficiali Roma-Milan, ecco le scelte di Mourinho che torna in panchina in vista della gara contro i rossoneri.

Tra poco scende in campo la Roma, all’Olimpico, contro il Milan, per la terza giornata di campionato. Una Roma che deve trovare la prima vittoria, contro una squadra, quella rossonera, che le ha vinte entrambe. Non c’è Dybala nell’undici iniziale di Mourinho, e non c’è nemmeno Romelu Lukaku, che però è stato convocato e che almeno in panchina ci sarà.

Una gara difficile contro una formazione, quella di Pioli, che è in forma e che vola sulle ali dell’entusiasmo e che è candidata, ovviamente, alla vittoria finale del campionato. Sì, i rossoneri si sono rinforzati e possono davvero scucire il tricolore dalle maglie del Napoli. La Roma, però, questa sera, non può sbagliare. In campo nemmeno Pellegrini, che non ha smaltito il problema fisico.

Formazioni ufficiali Roma-Milan, le scelte di Mourinho

Ecco quindi quelle che sono le scelte ufficiali di José Mourinho per il match di questa sera. Poi la Roma, così come le altre, si fermeranno per la sosta. Una sosta che forse questa volta arriva proprio a puntino visto che ci sarà il tempo di recuperare Dybala e soprattutto ci sarà il tempo per far lavorare con una squadra Lukaku dopo un’estate passata tra le sedute solitarie e un gruppo di giovanissimi. Anche se non lo farà con i giallorossi, visto che è stato convocato dal Belgio per il doppio turno di qualificazione al prossimo Europeo.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy; Belotti.