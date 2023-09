Infortunio e cambio immediato: altra tegola per Mourinho

Infortunio e cambio immediato, altra tegola per Mouirnho che è costretto alla sostituzione dopo nemmeno mezz’ora di gioco

Aouar subito fuori, un cambio immediato. Nemmeno mezz’ora è durata la partita del francese, che ha chiesto il cambio a Mourinho. Che ha fatto alzare dalla panchina Lorenzo Pellegrini, il capitano, che già non stava bene per un problema all’adduttore che non lo aveva fatto allenare bene in settimana.

Problema al flessore sinistro, a quanto pare, per l’ex Lione. Con l’ennesimo cambio forzato per Mourinho. Pellegrini, inoltre, non ha avuto nemmeno il tempo di riscaldarsi, ha preso le indicazioni sui calci piazzati ed è entrato immediatamente in campo per dare una mano ad una Roma che è sotto, e che già non può contare su Dybala – nemmeno convocato – su Renato Sanches, che rientrerà dopo la sosta, e con in generale un gruppo che paga sempre a caro prezzo tutto quello che succede.

Infortunio e cambio immediato, dentro Pellegrini

Vedremo nei prossimi giorni quelle che saranno le condizioni del francese. Che però non ce l’ha fatta. Era stato lui, appunto, a prendere il posto nell’undici iniziale di Mourinho dopo la panchina contro il Verona, sfruttando appunto le non migliori condizioni fisiche di Pellegrini.

Ma niente, la sfortuna si è accanita contro i giallorossi. E il cambio è stato immediato.