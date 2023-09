Roma-Milan, furia Mourinho: il labiale è una sentenza

Roma-Milan, Mourinho è una furia. Un primo tempo ricco di episodi con quello che ha indirizzato il match: “Vergogna”

Subito Var e polemiche. Con Rapuano protagonista. Al settimo minuto l’episodio che ha cambiato sicuramente il match, con un calcio di rigore concesso al Milan per un fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. E Giroud ha portato avanti i rossoneri.

Dicevamo, subito polemiche. Perché nessuno se ne era accorto dell’intervento del portiere portoghese sull’inserimento del centrocampista rossonero. Ma la sentenza di Marelli è arrivata in maniera immediata:” Un contatto totalmente causale, Rui Patricio stava guardando il pallone. Si tratta di negligenza, si vede che guarda da un’altra parte, un calcio di rigore che si può assegnare” ha detto Marelli.

Roma-Milan, il labiale di Mourinho

Insomma, clima accesso nell’immediato e con un Mourinho che non l’ha presa bene. Inviperito il tecnico della Roma al quale è stato pizzicato un labiale che non lascia spazio a nessuna interpretazione: “Vergogna” ha detto il portoghese nei confronti della decisione del direttore di gare, per lui non c’era nulla. E lo ha rimarcato anche dopo il rigore. L’applauso era sicuramente per i suoi uomini, ma il bordocampista di Dazn non ha escluso che fosse anche un poco polemico nei confronti del direttore di gara. Intanto il Milan è passato avanti. E per la Roma si è messa subito in salita.

E non sono mancati ovviamente i commenti negativi per Rui Patricio, già al centro delle polemiche e delle discussioni del popolo romanista, dopo l’errore di Verona che aveva indirizzato il match. Sui social i giallorossi si sono nuovamente scatenati contro il portiere. Chi chiede che sia lui stesso “a mettersi in panchina”, chi invece sottolinea il fatto dell’aver alzato la gamba combinandone in questo modo “un’alta delle sue“. Insomma, un portiere, quello portoghese, decisamente sfortunato in questo momento. Anche se nel corso del primo tempo poi si è rifatto con un bell’intervento su Pulisic.