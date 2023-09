Roma-Milan, esclusione Mourinho: probabili formazioni e dove vederla

Questa sera alle 20.45 la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Milan per la terza giornata di Serie A

Il giorno è arrivato, il primo big match della stagione è ormai qui e la Roma deve affrontarlo al meglio. Il Milan arriva allo Stadio Olimpico alle 20.45, quando ci sarà il fischio d’inizio per la partita. I giallorossi cercheranno di invertire la rotta dopo le prime due giornate con Salernitana e Hellas Verona, con cui sono arrivate un pareggio e una sconfitta. Un solo punto totale per Pellegrini e compagni che devono reagire.

Riuscire a conquistare almeno un punto è molto importante per Mourinho, che accorcerebbe sui rossoneri che sono già in fuga. Anche se il campionato è appena iniziato sono cinque i punti che distaccano il Milan dal club della Capitale, che non ha cominciato al meglio. Le due prestazioni nelle prime due gare di Serie A sono sembrate piuttosto compassate, con la preparazione ancora tutta sulle gambe. In questo periodo è normale e fisiologico, visto che non c’è stato il tempo materiale per smaltire tutto.

Candreva e Ngonge hanno messo in seria difficoltà la Roma, il primo con il suo talento e con la sua foga che mostra sempre quando affronta i giallorossi. Il secondo, invece, con l sua velocità che ha fatto impazzire Chris Smalling, che non è riuscito a prenderlo in occasione del secondo gol del Verona.

Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Ora nell’impianto del Foro Italico ci sarà un Milan del tutto rivoluzionato. Il calciomercato estivo, che chiude stasera, ha portato molti volti nuovi a Milanello, con la rosa che si è trasformata. La difesa è l’unica cosa rimasta intatta, ma a centrocampo e in attacco ci sono stati molti innesti.

Per questo la partita sarà ancora più difficile, ma Pellegrini e compagni non hanno alcun timore. Proprio il numero 7 giallorosso dovrebbe scendere in campo insieme ad Aouar alle spalle di Belotti, unica punta che non dovrebbe essere affiancato da El Shaarawy. Secondo i quotidiani nazionali, infatti, l’ex Torino reggerà il peso dell’attacco da solo. Nel centrocampo a quattro ci saranno Celik e Zalewski sulle fasce, mentre al centro Paredes e Cristante. Solita difesa a tre con Mancini, Smalling e Llorente, mentre i pali saranno difesi da Rui Patricio.La partita sarà disponibile su Dazn.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, smalling, Llorente; Celik, Paredes, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Aouar; Belotti. Al. Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli