Roma-Milan, silenzio assordante: la decisione di Mourinho

Roma-Milan, silenzio assordante alla fine del match: la decisione di Mourinho qualche minuto dopo la fine del match

Silenzio Mourinho. Il tecnico della Roma non parla dopo il match. Almeno ai microfoni di Dazn. Lo ha confermato l’inviato all’Olimpico della piattaforma di streaming che ha i diritti della Serie A. Ma non ci sono delle comunicazioni ufficiali, per capire il motivo, di questa scelta.

“Mourinho non parlerà in post partita, c’è stato un po’ di nervosismo nel finale, cose di campo, Senza una reale motivazione Mourinho non si presenterà e parleranno solamente i giocatori”. Così ha detto l’inviato Dazn. Una situazione che un poco spiazza, visto che Mou è tornato adesso dalla squalifica e forse avrebbe potuto commentare non solo il match, ma anche quell’intervento di Rui Patricio che lui ha commentato con un “vergogna”, un labiale assai leggibile e pizzicato dalle telecamere. Ma lo Special è stato in silenzio. Nessuna parola.

Insomma, silenzio per Mou che comunque aveva parlato prima del match commentando il mercato giallorosso e cercando di leggere in anticipo il match di questa sera che ha regalato al Milan la terza vittoria di fila in stagione e ai giallorossi la seconda sconfitta consecutiva.

Nessun commento da parte dello Special One. Che adesso ha due settimane di tempo per lavorare con quella che sarà la sua squadra visto che poche ore fa si è chiuso ufficialmente il calciomercato, almeno in entrata, e quindi di innesti non ce ne saranno. Magari ci potrebbe essere forse qualche uscita, in quelli che sono i mercati in Europa e non solo ancora aperti.