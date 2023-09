Sorteggio Europa League, girone da incubo per la Roma

Sorteggio Europa League, le urne hanno dato la propria sentenza: ecco le avversarie della Roma per i prossimi gironi di Europa League.

Gli ultimi giorni sono stati contraddistinti da una certa attenzione soprattutto nei confronti del calciomercato, entrato ormai nelle battute finalissime e con ogni probabilità destinato a concludersi con la squisita ciliegina chiamata Romelu Lukaku.

Le prossime ore potrebbero rivelarsi importanti al fine di concludere la campagna acquisti con operazioni in uscita che plasmino ulteriormente lo scacchiere di Mourinho, come evidenziato dalla situazione relativa al futuro di Solbakken. Frattanto, le attenzioni principali tornano però adesso a concentrarsi soprattutto sul calcio giocato, alla luce della necessità della Roma di recuperare quanto prima il terreno perduto in queste prime due giornate di campionato, caratterizzate da evidenti difficoltà soprattutto nel reparto difensivo.

Sorteggio Europa League, la sentenza simulata: ecco il girone della Roma

Appuntamento importante sarà certamente quello di stasera, contro un Milan a pieno punteggio e in gran forma, seppur reduce dal capovolgimento di mercato relativo al possibile approdo di Taremi, bloccatosi dopo lo spiraglio inizialmente individuato dai bianconeri per arrivare al centravanti del Porto.

La gara, oltre a rappresentare una classica del nostro campionato, sarà anche occasione di presentazione di Romelu Lukaku, circa il quale, proprio come nel caso di Dybala, c’è curiosità per la possibile gestione di Mourinho e il consequenziale minutaggio concesso dal tecnico. In attesa del fischio iniziale, intanto, la giornata ultima di mercato ci avvicina sempre di più anche all’inizio della stagione europea, di fatto entrata nel vivo con le qualificazioni ufficiali della serata di ieri.

La Roma, in prima fascia insieme all’Atalanta e al temibilissimo Liverpool, attende le ore 13 per il sorteggio che decreterà le avversarie per la prossima fase a gironi. Tanti i possibili accoppiamenti, con squadre più abbordabili e trasferte, invece, ben più insidiose, almeno sulla carta. In attesa delle sentenze ufficiali, il sito Draw Simulator ha assegnato al gruppo giallorosso le avversarie LASK, Brighton e Toulose.