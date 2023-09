Sorteggio Europa League Roma: orario, diretta TV e streaming

Sorteggio Europa League Roma, orario, diretta TV e tutte le altre informazioni relative al pescaggio per la prossima edizione della competizione continentale.

A circa tre mesi di distanza dalla forte delusione vissuta in quel di Budapest dagli uomini di Mourinho, la Roma è pronta a rituffarsi con piena consapevolezza anche in campo europeo. L’impatto con la Serie A non è certamente stato dei migliori in queste prime due giornate ma l’arrivo di Lukaku e il fatto che si sia solamente alle primissime battute lasciano intendere come ci sia ancora tanto tempo per lottare e ambire a importanti traguardi.

Come ammesso dallo stesso Mourinho circa un mese fa, l’anelito alla vittoria della squadra e della società passerà anche questa volta per l’Europa League, affrontata in modo più che degno e onorevole nella passata stagione e divenuto potenziale possibilità di consegnare alla piazza capitolina ben due trofei europei in circa dodici mesi.

Senza pensare troppo a ciò che è stato, la Roma si trova adesso in attesa dell’inizio della prossima edizione di questa competizione, circa la quale arriveranno nelle prossime ore le prime importantissime ed ufficiali novità.

Sorteggio Europa League Roma, dove e quando seguirlo: tutte le informazioni

Nella giornata odierna, al Grimaldi Forum, nel cuore del Principato di Monaco, si terranno infatti i sorteggi di Europa League, a circa ventiquattro ore di distanza da quelli di Champions League, che hanno sentenziato nobili e insidiose avversarie a diverse delle squadre italiane.

A disputare la competizione ci saranno due squadre italiane quali Roma e Atalanta, ambedue collocate in prima fascia insieme a Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Rangers e Ajax. Per l’imminente fase a gironi, ovviamente, non si potranno affrontare squadre del medesimo Paese o della stessa fascia. In attesa delle sentenze delle urne, intanto, seguono alcune importanti indicazioni sul sorteggio.

Quest’ultimo avrà inizio nella suddetta sede alle ore 13 e potrà essere seguito su Sky, DAZN, NOW, SkyGo, o sul canale della YouTube della Uefa.