Voti Roma-Milan 1-2: Celik il peggiore, Lukaku subito in partita

Voti Roma-Milan, all’Olimpico passano i rossoneri con le reti di Giroud e Leao. Inutile nel recupero il gol di Spinazzola

Arriva un’altra sconfitta. Indirizzata pure dalla decisione di Rapuano dopo 7 minuti che ha mandato dal dischetto Giroud che ha aperto il match. La Roma conosce il secondo stop di fila dopo quello di Verona, il primo all’Olimpico contro un Milan che poi, quando è rimasto in dieci, ha cercato di limitare i danni.

Una Roma che ha potuto fare poco, anche per via delle molteplici assenze: da Dybala, soprattutto, passando per Renato Sanches, con un Pellegrini a mezzo servizio che ha preso pure il posto di Aouar che si è fatto male nel primo tempo e che è stato sostituito. Benedetta sosta diremmo adesso. Sì, perché ci sarà il tempo di lavorare, di recuperare chi sta male, e cercare di oliare i meccanismi di una squadra che ha bisogno velocemente di una svolta.

Voti Roma-Milan, Celik bocciato

In tutto questo la Roma ha fatto un solo tiro nello specchio della porta, con El Shaarawy nel secondo tempo, oltre il gol finale ovviamente. Il Milan nella prima parte di gara ha dato l’impressione di essere superiore. Ma era anche normale, Pioli è da moltissimo tempo che può lavorare con la squadra che è scesa in campo questa sera.

Una delle poche note positive della serata è stato il debutto di Lukaku, che ci ha messo pochi secondi a trovare una conclusione verso Maignan. Alta, ma almeno ci ha provato. Bocciati molti, soprattutto Celik: il turco è il principale responsabile nel gol del 2-0 del Milan. Sì, Leao se lo è inventato con una rovesciata quasi da terra, ma in area di rigore non puoi essere alle spalle dell’attaccante con un pallone comunque lento, quello di Calabria, che arrivava dalla destra. Mourinho ha da lavorare.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio 5; Mancini 5,5 (79′ Pagano sv), Smalling 5,5, Llorente 5; Celik 4 (70′ Spinazzola 6,5), Cristante 5,5, Paredes 4,5 (70′ Bove sv), Aouar 5,5 (30′ Pellegrini 6), Zalewski 6; El Shaarawy 5,5 (70′ Lukaku 6); Belotti 5,5.

Marcatori: 9′ Giroud (rig.); 48′ Leao; 93′ Spinazzola.

Note: Espulso Tomori al 61′. Ammoniti: Loftus-Cheek, Paredes, Lukaku.