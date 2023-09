Calciomercato ancora aperto: ecco dove piazzare gli esuberi

Calciomercato ancora aperto: ecco dove si possono piazzare gli esuberi. Nella Roma, forse qualcuno potrebbe anche essere ceduto

Nella serata di ieri nei massimi campionati europei si è chiuso il calciomercato. Nessuno può fare più delle operazioni in entrata e quello che è fatto è fatto. Anche in casa Roma, con l’ultimo colpo, Romelu Lukaku, piazzato alcuni giorni fa. Ieri sera il belga ha esordito con la sua nuova maglia e ha dato uno scossone alla squadra. Ma contro il Milan c’è stato poco da fare.

Dicevamo: il mercato si è chiuso oltre che in Italia, anche in Inghilterra, in Germania, in Francia e in Spagna, citando i maggiori campionati europei. Ultimo giorno utile anche per Austria, Danimarca, Olanda e Portogallo. Mentre è posticipato di qualche giorno, e forse qualcosa in più, per altre federazioni. Andiamo a scoprire dove qualcuno può ancora piazzare qualche esubero.

Calciomercato, ecco dove si possono piazzare gli esuberi

In Belgio si chiude il 6 settembre, in Svizzera il 7 settembre, Croazia e Repubblica Ceca (8 settembre), Grecia (11 settembre) e Turchia (15 settembre). In Arabia invece, quel campionato che ha preso i migliori in Europa, o quasi, ci sono ancora sei giorni. Sì, il prossimo 7 settembre da quelle parti ci sarà il gong.

E la Roma come potrebbe essere interessata a questo? Magari Pinto ha in mente di piazzare qualche esubero, pure in Turchia, magari Celik, ieri il peggiore, visto che a destra c’è Kristensen ed è rimasto anche Karsdorp. O magari anche lo stesso olandese, ma appare difficile. Dall’Arabia per la Roma non dovrebbero arrivare particolari problemi. Mourinho sotto questo aspetto può dormire sonni tranquilli. Il compito dello Special One adesso è quello di lavorare con la nuova squadra, cercando di inserire Lukaku e sperando di recuperare Dybala. E pure Aouar e Renato Sanches, arrivati e già out.