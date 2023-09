Juve meglio della Roma, Lukaku non basta: “Milan e Inter regine”

Juve meglio della Roma, non basta Lukaku ai giallorossi: le regine del mercato sono ancora una volta il Milan e l’Inter

Ricominciata la Serie A la Roma si ritrova ad oggi con più dubbi che certezze, e con una classifica che comincia ad impensierire anche i tifosi. Dopo appena tre giornate infatti i giallorossi si ritrovano con un solo punto, costretti ad inseguire il treno Champions League sin dal primo giorno.

Il mercato aveva già fatto impensierire i tifosi, con il gm Tiago Pinto che all’inizio era stato bravo a chiudere due operazioni in entrata del calibro di Aouar e Ndicka, svincolati rispettivamente da Lione e Francoforte, ma con il passare del tempo sono cominciati ad emergere i primi problemi a livello economico.

La Uefa ha infatti obbligato la società a registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, cosa che ha rallentato la ricerca di nuovi innesti per la rosa a disposizione dell’allenatore, con il gm portoghese costretto a pensare prima alle cessioni.

L’arrivo di Lukaku non basta per i giallorossiein Italia, mentre c’è addirittura chi dice che la Juventus ha fatto meglio dei giallorossi.

Juve meglio della Roma, non basta l’arrivo di Lukaku: le regine del mercato sono Inter e Milan

Per Milan e Inter dunque si può concordare sul fatto che si siano mosse meglio rispetto alle altre italiane, con i rossoneri che grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle per oltre 70 milioni di euro sono riusciti ad allestire una rosa completa e con molte alternative a disposizione di Stefano Pioli.

L’Inter invece ha rimpiazzato Brozovi con Frattesi e Klaassen a centrocampo, mentre in attacco sono arrivati Thuram e Arnautovic ed in difesa Pavard dal Bayern Monaco, rendendo così i nerazzurri una delle pretendenti per la vittoria finale. La Roma non ha convinto gli esperti, Rudy Galletti operatore ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, ed ha giudicato così l’operato dei giallorossi sul mercato:

“La Roma è sempre strana, perché ha degli ottimi nomi come Aouar, ma la sua caratteristica, con l’allenatore che hanno, è l’entusiasmo piuttosto che un’identità di gioco e si è visto nelle prime due giornate. Alzano il livello con giocatori come Lukaku ma la qualità viene sfruttata poco. Ho paura che il tipo di idea di calcio di Mou non vada dietro alla qualità della Roma. Se dovessi dare un voto ti direi un 6.5, un “bello ma non balla”. Non credo andrà in Champions. In Italia rispetto alle precedenti citate sono molto più slegati”.