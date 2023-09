Pazienza finita: “Mourinho via subito”

Pazienza finita, i social scatenati dopo le ultime prestazioni della Roma: “Mourinho via subito”. Ecco quello che sta succedendo

Pazienza finita. Dopo la scialba prestazione di ieri contro il Milan. I tifosi della Roma sui social si sono scatenati. E hanno messo in evidenza le difficoltà di una squadra che fa fatica a esprimersi. Lukaku è arrivato da due giorni, ma gli altri si allenano dal 10 luglio e in tre partite di campionato è arrivato solamente un punto, al debutto, contro la Salernitana. Poi doppia sconfitta contro il Verona e appunto contro la truppa di Pioli.

Non si può sempre parlare di errori arbitrali. O quelli di Rui Patricio che ieri ha causato il calcio di rigore che ha spaccato il match a favore dei milanesi. Adesso i tifosi della Roma, soprattutto su X (ex Twitter) se la prendono con Mourinho. Sono molteplici i commenti nei confronti dello Special One. Andiamo a vedere quelli più significativi.

Pazienza finita, tifosi contro Mourinho

C’è chi dice che Mourinho non sia più in grado di fare l’allenatore. Qualcuno parla invece pure della condizione fisica, ma anche delle scelte tattiche dello Special One, sottolineando come Paredes e Cristante, per il passo che hanno, non possano giocare insieme dal primo minuto.

Qualcuno, dopo le prime due uscite, ne chiede l’esonero. Altri invece parlano di “amalgama”, un termine antico, che però rende l’idea di quello che pensano i tifosi in questo momento. Insomma, come spiegato prima, la sosta arriva forse nel momento migliore: ci sarà il tempo di lavorare per Mou e per i suoi uomini per cercare di non commettere più gli stessi errori di queste prime uscite.

#Mourinho non è più in grado di fare l'allenatore.

Un gioco obsoleto con giocatori come Celik Belotti Smalling El Sharawi Ouare Paredes?

Non scherziamo!

Di questo passo anche con Lukaku farà fatica a finire nella parte sx della classifica.

Addetto stampa SÌ.

Bravo comunicatore. — Lello Pinto (@Raffael09417931) September 2, 2023

I giocatori della #ASRoma camminano in campo. La #Roma di #Mourinho sembra essere fossilizzata a luglio in attesa di fare la preparazione. #Cristante e #Paredes non possono giocare insieme. Entrambi sono monopasso ed il primo è costretto a fare la mezz’ala, un ruolo non suo. — Stefano Gentili (@stegent_asr) September 2, 2023

#Mourinho fossi nella Roma gli da il ben servito ma non per ieri sera ma perché se fai 1 punto con salentina e Verona meriti di essere cacciato — Italo (@Italo81580161) September 2, 2023

Qualcuno dica ai #Friedkin che alla @OfficialASRoma manca "l'amalgama" …

(questa la capiscono solo quelli di una certa età)

E che #Mourinho e #TiagoPinto non hanno la minima idea di dove si possa comprare…

(questa cominciano a capirla un po' tutti, ora)#RomaMilan — voltagabbana (@SAGGEIDEE) September 2, 2023