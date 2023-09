Roma dimezzata: Mourinho dovrà farne a meno

Roma dimezzata: dopo appena tre giornate l’allenatore José Mourinho si vede ancora una volta costretto a fare a meno dei suoi uomini migliori

L’arrivo di Romelu Lukaku nella capitale aveva portato una nuova ventata di entusiasmo all’ambiente romanista, che veniva da due delusioni nelle prime due giornate di campionato. La Roma infatti non era riuscita a vincere la gara d’esordio davanti il proprio pubblico contro la Salernitana, non riuscendo ad andare oltre il 2-2 anche a causa di un Candreva in grande spolvero.

Contro il Verona invece è andata anche peggio, con gli uomini di Mourinho che si sono ritrovati subito in svantaggio a causa del grave errore di Rui Patricio, che in questo inizio di stagione è apparso piuttosto incerto tra i pali. Ad impensierire i tifosi romanisti però non è solo il portiere, bensì l’intero pacchetto arretrato, come dimostrano i 6 gol presi in sole 3 giornate di Serie A.

Fortunatamente però la sosta può aiutare la squadra a ritrovare le giuste energie fisiche e mentali per provare a ripartire in campionato con una vittoria, nel frattempo però lo Special One vede la sua rosa dimezzata.

Roma dimezzata: Mourinho perde gli elementi migliori della rosa

La pausa delle nazionali viene spesso accolta con scetticismo dai tifosi, questa volta però, almeno per i romanisti, potrà essere decisamente diverso, in quanto questa pausa può servire per rimettere la squadra sulla giusta carreggiata, soprattutto dal punto di vista mentale.

La sconfitta con il Milan brucia, soprattutto perché la Roma non è mai sembrata in grado di impensierire l’estremo difensore rossonero. Le assenze di Dybala e Lukaku non giustificano una prestazione così sottotono, nonostante dall’ingresso in campo del belga, e l’espulsione di Tomori, sia conseguita una reazione da parte di Pellegrini e compagni.

La sosta per le nazionali tuttavia porterà via molti uomini allo Special One, che si ritroverà con una squadra dimezzata per gli allenamenti furante il periodo in cui i calciatori migliori non saranno disponibili. Luciano Spalletti per il ritiro azzurro ha convocato quattro calciatori romanisti, ovvero Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini, mentre gli altri giocatori che sono stati scelti dai rispettivi ct saranno Paredes, Lukaku, Ndicka, Rui Patricio, Celik e Aouar, che sarà però da monitorare a causa della sua condizione fisica dopo la partita con il Milan