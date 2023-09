Roma, ufficiale il calendario dell’Europa League: contro chi torna Mourinho

Roma, la UEFA ha reso noto il calendario dell’Europa League. Ecco date e orari ufficiali degli impegni europei dei giallorossi

Ieri il sorteggio ha sorriso alla Roma, che ha pescato Slavia Praga, Servette e Sheriff in Europa League. Un girone tranquillo, che i giallorossi hanno quasi l’obbligo di chiudere al primo posto per evitare qualsiasi tipo di sorpresa. Insomma, si può e si deve chiudere davanti a tutti.

La UEFA, questa mattina inoltre, ha reso ufficiale il calendario dei giallorossi in questa prima parte della seconda competizione europea. Come sappiamo, Mourinho, nelle prime quattro giornate non ci sarà. Dopo i fatti di Budapest lo Special One si è beccato una lunga squalifica che non gli permetterà di essere vicino ai propri uomini. Ma andiamo a vedere quando rientrerà e soprattutto contro chi.

Roma, ecco le date dell’Europa League

La Roma debutterà il 21 settembre, in trasferta, contro lo Sheriff (18:45). Seconda giornata prevista il 5 ottobre all’Olimpico (21:00) contro il Servette mentre il girone d’andata si chiuderà il 26 ottobre sempre in casa contro lo Slavia Praga (21:00). Ritorno in Repubblica Ceca il 9 novembre (18:45) mentre il 30 novembre (21:00) si volerà in Svizzera contro il Servette. Il girone si chiuderà all’Olimpico, il 14 dicembre (18:45) contro lo Sheriff.

Il tecnico giallorosso quindi debutterà in questa stagione europea alla quinta giornata contro il Servette, quando si spera che i conti siano già a posto e non ci siano problemi per la qualificazione. La Roma ha le carte in regola per riuscire a chiudere velocemente la questione, anche se serve senza dubbio un atteggiamento diverso rispetto a quello visto in queste prime giornate di campionato. Una squadra che sembra essere lontana parente di quella che almeno lottava lo scorso anno.