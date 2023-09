Scontri con la polizia e sassate nel derby: portiere colpito dai tifosi

Lancio dagli spalti e portiere colpito: gesto grave e increscioso quello avvenuto nel corso di queste ore nella sentitissima gara.

Poche settimane dopo il suo inizio, il campionato è già entrato nel vivo, restituendo in casa Roma timori e incognite, alla luce delle tante difficoltà palesate dagli uomini di Mourinho in queste prime tre gare. La permanenza dell’ossatura principale e l’approdo finale di Lukaku avevano generato un entusiasmo in parte lenitosi contro Salernitana e Verona, depauperatosi ulteriormente in occasione della sfida di ieri sera contro il Milan.

Al netto di aspetti negativi non trascurabili e destinati, invece, a rappresentare il sostrato sul quale lavorare nel corso di questa pausa delle Nazionali, la Roma dovrà certamente provare a ripartire durante le prossime settimane, confidando nel reintegro di Dybala e Renato Sanches, oltre che nella presa di condizione di chi, come Paredes o Lukaku, abbia palesato alcune defezioni atletiche certamente superabili col passare del tempo.

Parma-Reggiana, Bardi colpito da un oggetto: ecco cosa è successo

Lo stesso Romelu, nello spezzone concessogli da Mourinho nella serata di ieri, ha dimostrato una condizione tutt’altro che negativa, da migliorare con il tempo e con l’ampiamento del minutaggio da mettere nelle gambe. In attesa di capire quali possano essere le contromosse adottate da Mourinho per provare a rimettere in piedi la propria squadra, il campionato è ormai entrato sempre più nel vico, non solo in Serie A.

Nel weekend di big match come Napoli-Lazio o Inter-Fiorentina, infatti, anche la Serie B sta regalando emozioni importanti. A far discutere, in particolar modo, sono stati gli eventi del derby tra Parma e Reggiana, conclusosi senza reti ma con un episodio triste e spiacevole che ha coinvolto un ex Serie A.

Ci riferiamo al portiere Bardi, reduce da due anni con la casacca del Bologna, e colpito durante la stracittadina romagnola da un oggetto contundente proveniente dagli spalti. L’estremo difensore della Reggiana è rimasto a terra per qualche secondo, prima di alzarsi e rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute.

La gara, sentitissima, era stata preceduta da ulteriori attimi di tensione: dapprima lo scontro tra i tifosi ospiti e la polizia, poi la scarica di sassate ai danni del pullman della Reggiana. Violenza, paura e tanto altro, tranne che sport.