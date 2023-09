Sergio Ramos tra Arabia Saudita e Turchia: firma in arrivo

Calciomercato Roma, decisione finale Sergio Ramos e firma sempre più vicina. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti i nomi in grado di infiammare la campagna acquisti da poco conclusa, caratterizzata da importanti operazioni e da una serie di dinamismi ed evoluzioni che hanno interessato la Roma soprattutto nella parentesi finale.

Dopo un periodo contraddistinto soprattutto dalla forte attenzione nei confronti delle uscite, ai piani alti di Trigoria si è cercato a lungo di provare ad accontentare le richieste di Mourinho, nel pieno rispetto delle possibilità dei Friedkin e del rispetto di un Fair Play Finanziario che ha rappresentato il filo rosso del modus operandi estivo della società.

La ciliegina sulla torta è stata certamente quella di Romelu Lukaku, in grado di chiosare un mercato che aveva visto la Roma andare incontro a non poche difficoltà nella ricerca di un profilo offensivo che ben permettesse di ovviare alle defezioni prolifiche dello scorso anno.

Calciomercato Roma, biennale pronto in Arabia per Sergio Ramos: le ultime

Proprio mentre la piazza si apprestava a festeggiare l’arrivo di Big Rom, catalizzatore e infiammatore di speranze già in parte lenitesi dopo le prime due gare di campionato e ulteriormente mortificate dalla sconfitta contro il Milan, gli stessi tifosi iniziavano a confidare anche in un ennesimo regalo da parte dei Friedkin, confidando nella presa di consapevolezza circa i limiti evidenziati dalle retrovie della squadra di Mourinho.

Ciò non è alla fine accaduto ma, parallelamente al nome di Lukaku, gli ultimi giorni di agosto sono stati infiammati anche da quello di Sergio Ramos, svincolato di lusso finito nel mirino di tanti club e divenuto suggestione anche in casa Roma. Il suo futuro non è ad oggi stato del tutto definito ma la svolta pare sempre più vicina. All’ex e storico Real Madrid hanno approcciato diversi club turchi, tra cui, su tutti, il Besiktas.

Stando a quanto riferito da Gianluca Longari e dalla penna di Footmercato, Santi Aouna, il campionissimo spagnolo sarebbe però sempre più vicino all’Al Ittihad, con il quale Sergio Ramos sarebbe prossimo alla firma di un contratto biennale.