Convocazione choc in Nazionale: furia Roma

Convocazione choc in nazionale: la decisione fa infuriare la Roma che sta cercando in tutti i modi di opporsi alla chiamata del ct

Ricomincia la stagione e la Roma deve già fare i conti con i primi problemi muscolari e le prime assenze dovute agli infortuni. Quella di Mourinho è una squadra ricca di talento, tuttavia la fragilità di molti elementi della rosa rischia di compromettere, o quanto meno di rendere più complicato il campionato appena cominciato.

I romanisti sono ormai abituati agli infortuni, da anni infatti i tifosi sono costretti a vedere la loro squadra decimata dalle assenze, come già accaduto nella parte finale della scorsa stagione, dove gli uomini di Mourinho, ancora in corsa sia in Europa che in Serie A si sono visti decimati a causa dei guai fisici.

Dybala e Renato Sanches sono tra gli osservati speciali dell’allenatore, che è consapevole della limitata tenuta fisica di entrambi i suoi gioielli, e che si deve dunque comportare di conseguenza, cercando di sfruttarli nei momenti migliori della partita.

A loro due va aggiunto anche l’algerino Hossem Aouar, che si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco al primo tempo della gara contro il Milan, le sue condizioni ora impensieriscono la Roma che studia un piano per non peggiorare la sua situazione.

Convocazione choc in nazionale: la Roma è furiosa

Hossem Aouar è uno dei rinforzi arrivati alla corte di Mourinho in questa finestra di mercato, l’algerino è riuscito subito ad inserirsi negli schemi dell’allenatore, riuscendo ad imporsi come uno dei titolari di questa squadra, trovando anche spesso la via del gol.

Purtroppo per lo Special One durante l’ultima partita in casa con il Milan il centrocampista è dovuto uscire nel corso del primo tempo a causa di un infortunio. Nulla di grave per fortuna, tuttavia il calciatore dovrà essere monitorato nei prossimi giorni per assicurarsi un suo rientro per la fine della sosta.

Proprio per questo motivo la Roma sta cercando di convincere l’Algeria a non convocarlo in vista della pausa di questo fine settimana. La nazionale algerina non sembrerebbe intenzionata ad accontentare le richieste della Roma, ragion per cui si sta venendo a creare un braccio di ferro tra le due società, da una parte i giallorossi che vogliono preservarlo, dall’altra la nazionale che ha bisogno di lui in vista delle qualificazioni alla Coppa D’Africa.