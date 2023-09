Disastro Taylor, danno ragione a Mourinho: “Non deve più arbitrare”

Rigore revocato e intervento del Var, Taylor finisce nuovamente nel mirino dopo i fatti di Roma-Siviglia. Danno ragione a Mourinho, ecco cosa è successo.

L’attuale momento giallorosso, purtroppo per i tifosi della Roma, sta facendo registrare uno dei punti più bassi del recente passato capitolino, alla luce del solo punto ottenuto in tre giornate e, più in generale, di un rendimento tecnico e tattico ben lungi dalle iniziali aspettative della piazza.

Al netto delle difficoltà incontrate dal club nel corso del calciomercato estivo, il trimestre di Tiago Pinto e colleghi si è concluso in modo più che degno e importante, come emerso dal raggiungimento degli obiettivi economici in uscita e, al contempo, dalla consegna a Mourinho di elementi che, almeno sulla carta, figurano importanti quanto funzionali.

Troppo presto, comunque, per lanciare sentenze e abbozzare bilanci, seppure le difficoltà attuali siano evidenti e non impediscano di generare preoccupazione in un ambiente che deve però essere consapevole di avere ancora tanto tempo a disposizione per provare a rilanciarsi, in campo italiano e in campo europeo.

Disastro in Arsenal-Manchester United, Taylor nuovamente nel mirino dei tifosi

Dopo la sosta, inizierà un corpo di impegni massiccio quanto ravvicinato anche per gli uomini di Mourinho, adesso chiamati ad una pronta e veemente reazione in campionato e attesi dai non meno importanti eventi europei. L’obiettivo, come mai celato dallo stesso allenatore, resta quello di provare ad andare in fondo alla competizione continentale anche quest’anno, dopo la vittoria in Conference League e la finale di Budapest.

Tante cose sono cambiate da quella lunghissima serata di fine maggio, il cui filo rosso, delusione e rammarico a parte, fu anche una certa incredulità di fronte alle scelte arbitrali del fischietto inglese, Anthony Taylor. Gestione dei cartellini quasi mai equa e, soprattutto, scelta dubbia in occasione del tristemente famoso fallo di mano mai visto al VAR furono matrici di un tormentone che, a partire dallo stesso Mourinho, ha contraddistinto i postumi del mondo Roma tutto.

A distanza di circa tre mesi, tante cose sono cambiate ma gli eventi odierni portano a non dimenticare la singolarità di alcune decisioni del direttore di gara. Dopo non aver soddisfatto Klopp (per usare un eufemismo), Taylor è in queste ore finito nuovamente al centro dell’attenzione per la decisione di revocare un calcio di rigore all’Arsenal, in occasione della sfida con il Manchester United dopo aver consultato il VAR.

Tanti i commenti a riguardo. “Ora non se ne parla perché abbiamo vinto ma sono arrabbiato perché il fallo mostrato al VAR non ha fatto vedere l’azione da un’altra angolazione”. “Com’è possibile che un arbitro come Taylor sia in Premier League?”. “Il miglior giocatore del Manchester è stato Anthony Taylor”. “Taylor non merita più di arbitrare”. “Ha fatto di tutto per aiutare il Manchester United“.